Fabricio, el hijo de Gilda se lanza como cantante

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Fabricio Cagnin, el hijo menor de la legendaria cantante tropical Gilda, fue el único sobreviviente del trágico accidente en micro ocurrido el 7 de septiembre de 1996, en la ruta nacional 12, a la altura de Entre Ríos. El joven tenía apenas 8 años y ese día le tocó perder a su madre, su hermana y su abuela. Hoy, con 34, es padre de dos nenas y está a punto de lanzarse como cantante, un sueño pendiente que se concretará en el 26º aniversario de aquella fatídica noche.



Fabricio se mantuvo alejado de los medios pero fue la pieza clave para la realización de la película Gilda, no me arrepiento de este amor (2016), ya que no solo entabló un vínculo muy cercano con la directora, Lorena Muñoz, sino que también colaboró con detalles de la historia y cedió material de archivo con fotos inéditas.



Hace poco más de un año, el joven desembarcó en Instagram para compartir las primeras imágenes de su nueva faceta de cantante. Y tal como anunció en las últimas horas, este miércoles saldrá a la luz su primera canción, Crují bajo su nombre artístico, Chio.