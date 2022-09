Empezaron los alegatos de las defensas en la causa Vialidad

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad y reclamó la absolución del acusado al sostener que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron contra las “garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio”. Fragueiro Frías recordó que los cargos que se le imputaron a su defendido ya fueron investigados y cerrados por el Poder Judicial de Santa Cruz.



El caso de Garro resulta disparatado y un ejemplo de los alegatos de los fiscales Luciani y Mola. El acusado fue titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz durante sólo seis meses -entre octubre de 2005 y marzo de 2006- y los fiscales le pidieron tres años de prisión por administración fraudulenta por nueve obras viales que no fueron peritadas y que se ejecutaron mucho después de que Garro se hubiera ido del cargo.



“Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”, apuntó el abogado defensor durante el primer alegato de la causa.



El defensor había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Luciani y Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos.



El alegato se extendió por casi tres horas y el juicio continuará hoy con el turno de la defensa de otro exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz, Mauricio Collareda, que tiene un pedido fiscal de condena a 6 años de prisión.