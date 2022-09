Preocupa otra vez el daño en pasturas por heladas tardías y menos lluvias

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

El escenario climático entre julio y lo que va de este mes provocó complicaciones en las pasturas, insumo clave para toda producción ganadera. La reducción en el promedio mensual de lluvias durante el invierno y las heladas tardías que se registraron recientemente, más aún en la zona Centro, afectaron a los pastos y en efecto provocaron daños que alertan a los productores.



Es que esta situación se da en una etapa importante de la actividad, en vísperas del inicio de servicio de los animales y del nacimiento de los terneros, instancias que demandan una buena alimentación. A la par, también son tiempos de preparativos plenos para acumular pastos para afrontar el invierno del año que viene.



Por ello, estiman que la pérdidas de pastos provocarán al menos un mes de retraso en el celo de los animales y, con ello, el retardo en el nacimiento de más hacienda para el año que viene.



Si bien la situación es diferente al año pasado, cuando la sequía fue aún más extensa y afectó totalmente a los pastos, la preocupación radica en los pronósticos que advierten por períodos de lluvias por debajo de lo normal (ver Misiones, con...).



Alerta en pasturas

El domingo, la zona Centro registró bajas temperaturas que se sintieron en los campos y dañaron los pastos, quemándolos en su mayoría producto del combo de heladas y escasas precipitaciones. Esta situación generó preocupación en productores ganaderos, que desde hace tiempo sienten los efectos de la reducción en el promedio de lluvias para la provincia.



Al respecto, el productor Roberto Comparín, administrador de la Cabaña Doña Magda, señaló: “Tuvimos heladas extremadamente tarde justo cuando todos los pastos estaban brotando y bien. Esto cambia los programas que tenemos que hacer para el verano, que es la planificación del pasto pensando en la alimentación de los animales. Si bien la helada quemó y no nos quedamos sin pasto, es una comida con menos proteína porque el pasto queda seco completamente”.



En diálogo con El Territorio indicó que esta situación que se produjo en los últimos días, que tiene su antesala desde julio por la falta de abundantes lluvias, obligará a replantear cómo encarar el verano próximo, ya que las vacas demandan un importante volumen de pastos que ahora se vieron afectadas por los fenómenos meteorológicos recientes.



“Esto provocará una demora en el servicio, ya que las vacas no entrarán a ciclar y por ende se atrasa un mes, ya que el animal no estará en condiciones. Si la vaca no está bien, no cicla”, dijo el productor, al tiempo que agregó que “sabíamos que iba a haber heladas tardías, sucedió, pero fue impresionante cómo fue en diferentes puntos de la provincia”.



Precisó que una vaca necesita entre 11 y 13 kilos de pastos por día. Por esta situación, se debe pensar cómo encarar la alimentación para los próximos meses, con maíz, cuyo precio es elevado. “Compramos alimento balanceado -maíz- y está 52 pesos el kilo, a eso sumando el flete. Un novillo necesita seis kilos por día, y más o menos por día se termina gastando 300 pesos cuando el kilo a la venta es mucho menos, afectando a los costos”, explicó.



“Somos ganaderos y hay que seguir acomodándonos de la mejor manera y a un menor costo, para tener un alto índice de preñez a pesar de todo”, consideró.



Por su parte, Gabriel Muzzachoidi, también productor ganadero, dialogó con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y expresó: “Lo que más nos preocupa a los productores es el tema climático porque venimos desde hace años con algunos déficit hídrico, con un primer trimestre con una sequía con incendios en el medio. Si bien hubo un otoño lluvioso, en los últimos meses hubo precipitaciones por debajo de lo normal. Ahora para la etapa primavera-verano, se habla que estará La Niña suave, afectando las pasturas si no hay persistencia de lluvias”.



Explicó que los efectos de la merma de lluvias es instantánea y que “la producción de pastos durante la primavera constituyen las reservas para el invierno siguiente. Entonces, nos estamos jugando las reservas de pasto para el invierno siguiente, y si las lluvias son por debajo y no producimos en los niveles que necesitamos para los próximos meses, no habrá excesos para la reserva y pone en crisis la alimentación”



“Si faltan lluvias, no sólo nos afectan ahora que estamos en etapa de pariciones y de servicio, sino que nos juega una mala pasada ahora y para el invierno que viene”, apuntó.



“La vaca no produce su ciclo productivo si no tiene estado corporal y si no se le da lo que necesita por lo que el ciclo productivo de celo y preñez es malo, porque hay vacas que están en proceso de lactancia entonces tenemos que tener nutrición adecuada para que ese animal pueda sostener a su cría y tener ciclo normal para alzarse y continuar con el servicio”, indicó sobre las consecuencias que genera esta situación en los animales.



“Si seguimos con problemas climáticos, tenemos que comprar alimento de otras zonas, como Chaco o Santa Fe que producen maíz. Esto en la ecuación económica no es rentable porque son caros y el productor además tiene que afrontar cuestiones productivas sino manejar costos que están generando pérdidas”, dijo.



Preparativos para el verano

Los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que para el trimestre septiembre-octubre-noviembre hay un 80% de probabilidades que predomine el fenómeno de La Niña en la zona.



Sobre este punto, Comparín adelantó que en su caso particular está trabajando para asegurarse el abastecimiento de agua para los meses de verano, para evitar el faltante que hubo en diversos puntos de la provincia durante enero y febrero de este año, en medio de un combo de fuerte sequía y altas temperaturas.



“Vamos a trabajar con retroexcavadoras para hacer pozos y no quedarnos sin agua. Con planificación, justamente para no que no vuelvan a ocurrir los problemas hídricos que hubo en el verano pasado y estar a las corridas con esa situación”, adelantó.

Misiones, con lluvias debajo de lo estipulado

Días atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe sobre cómo será el pronóstico trimestral para los meses de septiembre, octubre y noviembre en todo el país. “El enfriamiento en el océano Pacífico ecuatorial se debilitó respecto de los meses previos, no obstante aún se mantiene una amplia región con temperaturas más frías que los valores normales. Durante agosto los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial se debilitaron y el Índice de Oscilación del Sur también disminuyó pero sigue manteniendo valores acordes a una fase fría”, se indicó.



Luego, se sostuvo que “de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2022, hay 80% de probabilidad de que se mantengan las condiciones de Niña”.



Esto se debió a las bajas temperaturas tanto en los océanos, hecho que favorece la generación y persistencia del fenómeno que desde junio de 2019 viene afectando a buena parte del país.



En cuanto a las precipitaciones, para el próximo trimestre en Misiones hay posibilidad de que las lluvias sean entre un 45% y 55% por debajo de lo normal, conforme con los modelos meteorológicos que se dieron a conocer. Este panorama también afectará a Corrientes que, de acuerdo a los indicadores, serán las zonas del país donde más se sentiría la reducción de las lluvias durante la primavera.



Sobre las temperaturas previstas, se precisó que habría valores normales para la época en toda la región mesopotámica.