Ruidos molestos de motos y autos lideran los reclamos de vecinos

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:06hs.

La capital misionera tuvo un crecimiento exponencial durante los últimos años debido al desarrollo urbano, el rápido acceso por las obras de autovía y la facilidad del tráfico con avenidas de mano única. Sin embargo, hay barrios y zonas de la Costanera en los que surgen inconvenientes por ruidos molestos en horarios de descanso.



El reclamo es una constante en la órbita de la Municipalidad. Actualmente, las motos y, en menor medida, los autos se ubican en el centro de las quejas de los vecinos de Posadas. Costanera y avenida Santa Catalina se encuentran entre los lugares de reiterada contaminación auditiva, por lo que los habitantes de alrededores insisten en reclamar la actuación de las autoridades.



Sin embargo, el problema no es exclusivo de esa zona sino que se traslada a los barrios de las zonas Oeste y Sur de la ciudad.



Vanesa Galeano, directora de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Urbana de la Municipalidad de Posadas, reconoció el escenario de reclamos, en tanto no especificó cifras dado que varían de acuerdo a la época del año y el clima.



Por su parte, la Policía consultada por esta cuestión, señaló que no interviene en esos casos porque es facultad municipal, aunque sí presta servicios adicionales si son solicitados.



“Estas consultas o reclamos nosotros siempre los remitimos al municipio que ellos tienen la facultad de poder mediar. Hemos tenido situaciones vinculadas a las canchas de padel en zonas cercanas al centro, donde pueden molestar a los vecinos. Pero en materia de vehículos se deriva directamente a la Municipalidad”, aclaró, en diálogo con El Territorio, Alberto Penayo, defensor del Pueblo.



La inspección

“Tenemos distintos tipos de denuncias respecto a los ruidos molestos. Los inspectores actuantes se constituyen en el lugar si llama algún vecino y se intenta ingresar al domicilio de acuerdo a lo que dice la ordenanza municipal para tomar los decibeles correspondientes; si se superan, se hace la multa”, explicó Galeano.



En una entrevista con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, detalló: “Las denuncias varían dependiendo de la temporada y del mes”, pero precisó que “en la zona de bares ha disminuido en comparación a la pandemia, ahora tenemos más denuncias quizá entre vecinos por música fuerte o motores de autos y motos”.



Sobre esta línea, puntualizó que “hay denuncias en Santa Catalina y Costanera que es la zona de la curva, donde los inspectores recorren los fines de semana”.



En el caso de los vehículos, aclaró que “se actúa de manera conjunta con la Dirección de Tránsito pidiendo los papeles correspondientes y tomando los decibeles para ver si corresponde una infracción”.



“Tienen que respetar los horarios de descanso, que son de 13 a 15 en la siesta y de 22 a 6 de la mañana; los fines de semana arrancan el sábado a las 13 hasta el lunes a las 6 de la mañana”, remarcó Galeano, indicando que “los ruidos máximos son permitidos de acuerdo a la zona, por lo general llegan a 45 decibelios”.



La funcionaria informó que “los horarios de guardia son de lunes a viernes de 13 a 15, viernes y sábados desde las 22 hasta las 5, y domingos y feriados de 7 a 2 de la madrugada”.



El número de teléfono habilitado es 376-4134650.



Señaló, además, que “las construcciones también son muy habituales, así que hacemos las notificaciones y las actas de infracción cuando corresponden, normalmente pasa en el horario de la siesta”, observó.



Los vecinos

En gran medida los vecinos que habitan los barrios posadeños plantean que cuando se realizan operativos en lugares céntricos, los motociclistas se retiran a realizar la misma actividad, y continúa la contaminación sonora del ambiente.



“El problema termina en el centro, pero sigue en los barrios, porque vienen para acá”, señaló Juan Fores, titular de la Comisión Barrial de Acaraguá.



A su turno, el tesorero del foro de vecinos de Villa Cabello, Jorge Ferreyra, cuestionó que “no sólo por las noches hay motos con escapes libres o preparados, a cualquier hora del día pueden escucharse”.



“Haría falta un control más estricto por parte de la Municipalidad como también de los lugares donde se realizan las verificaciones”, dijo, al tiempo que agregó: “Otro tema que sería bueno es que se revisen las luces blancas colocadas en la parte posterior de los vehículos, porque no sabés si van o vienen y es explícito que la luz trasera sea roja”.



Roberto Arrieta, presidente del barrio Mini City, contó que tuvieron ese problema y que lograron reducirlo en la zona gracias a operativos de tránsito que desalientan la concentración de corridas o picadas de motos con escape libre.



En tanto, señaló que la avenida Humberto Pérez se transforma en el punto de reunión de los motociclistas, sobre todo en horario nocturno.



“Es un desastre los motos y autos con escape libre que pasan por ahí, a toda velocidad, mataron un montón de perros y gatos, pedimos reductores, cartelería, y ese es el lugar del verdadero problema”, se quejó.



“Tenemos problemas con ruidos molestos por los escapes libres y los autos en menor medida, pero lo que comenzamos a hacer, que nos dio buen resultado, es trabajar con el Foro de Seguridad de la Comisaría Decimoctava y tuvimos reuniones con el comisario Ezequiel López, que es el jefe de la Unidad Regional X. Entonces comenzaron a implementar operativos con la Policía de Tránsito y prácticamente eso se terminó”, explicó.



Asimismo, reconoció que actualmente “lo que tenemos los fines de semana, aunque no siempre, hay casos excepcionales, se escuchan los escapes de moto un rato de madrugada”.

En detalle

Decibeles permitidos

Los valores permitidos por el artículo N° 1 de la ordenanza municipal VI 14 establecen un límite de 40 decibeles en horarios de descanso y 50 decibeles en horarios de actividad.

Para denunciar

El número habilitado en la Municipalidad de Posadas es 376-4134650, de lunes a viernes de 13 a 15, viernes y sábados desde las 22 hasta las 5, y domingos y feriados de 7 a 2 de la madrugada.

Ranking

Tras la pandemia disminuyeron los reclamos por ruidos molestos en bares, pero resurgen y se imponen: quejas por música fuerte, motos, autos y trabajos de construcción a la siesta.

Operativos

Vecinos piden más operativos de la Dirección de Tránsito, además de que las motos adulteradas sean rechazadas en los talleres de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Lo que dicen las normas vigentes

En Posadas está en vigencia la ordenanza VI Nº 14, la cual, en su artículo 10°, prohíbe la circulación de vehículos sin silenciador de escape o con todo aquel artefacto que produzca mayor emisión, la que se mide con un decibelímetro.



Por otro lado, la Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 48°, prohíbe el uso de caños de escape, libres, deportivos o modificados.