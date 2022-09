La violencia se hace moneda corriente en Saskatchewan

martes 06 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

La policía canadiense reportó un tiroteo donde varios sospechoso armados se dieron a la fuga. El hecho ocurrió Saskatchewan, en el centro de Canadá, la misma zona donde el domingo al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple.



La policía dijo que los sospechosos se movilizan en un vehículo Mustang color rojo.



Tras el tiroteo de ayer, las autoridades le pidieron a la comunidad de buscar refugio y no salir hasta nuevo aviso; de no acercarse a personas no conocidas y reportar cualquier acto sospechoso.



Según la policía, el tiroteo no estaría relacionado con el ataque a cuchillo del domingo.



Respecto al atentado del domingo, la Policía Montada canadiense emitió ayer órdenes de arresto contra Damien y Myles Sanderson, los dos sospechosos del asesinato de 10 personas.



Myles Sanderson fue acusado de tres asesinatos además de un intento de asesinato. La Policía Montada añadió que los cargos contra Damien Sanderson son un asesinato y un intento de asesinato.