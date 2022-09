Tipos de revoque y cómo utilizarlos

lunes 05 de septiembre de 2022 | 0:00hs.

El revoque es la última mano que se le da a una pared interna o externa, para que quede prolija y armoniosa a la vista. El cemento proporciona la dureza y la cal, flexibilidad. Existen dos tipos de revoque a la hora de construir: fino y grueso.



El grueso protege a los materiales utilizados en la construcción de la pared -los ladrillos-. Y es un paso más hacia su terminación.



Lo siguiente, antes de pintar, será hacer el revoque fino, en el cual se empareja el trabajo realizado. Como la capa de revoque fino es, justamente, muy finita, se debe ya en el revoque grueso quitar todo el excedente de material, polvo y demás para obtener el mejor resultado.



Revoque grueso

Lo más importante a la hora de empezar el revoque grueso es la faja: se debe buscarn las columnas de hierro de la pared para trabajar. Por lo general, las paredes están un poquito desalineadas o fuera de plomo. Y si, por ejemplo, se aplican los cerámicos sin haber medido antes de hacer el revoque, se va a notar y queda desprolijo.



Las fajas son tiras que se hacen cada 1,5 metros en todas las construcciones. Son las que dan el nivel del revoque. Entre faja y faja se pasa una regla para confirmar que la pared esté derecha.



Luego, se va a mojar muy bien la mampostería, sobre todo si se trata de ladrillos huecos, porque absorben el agua del revoque con mayor facilidad y pueden despegarse.



Seguro te preguntás qué hacer con todas las instalaciones eléctricas y sanitarias que pasen por nuestra pared. Vamos a tener que dejarles unas canaletas, una suerte de espacio en la pared sin revocar para que puedan ubicarse entre el ladrillo y el cemento.



Respetá y delimitá ese espacio para que cuando pasemos al revoque fino, ya no haya imperfecciones y no queden fisuritas en la pared.



Revoque fino

El revoque fino, como lo dice su nombre, es muy finito. Por eso, es muy importante antes de comenzar, quitar todas las imperfecciones que pudieran haber quedado del revoque grueso para que la pared no siga repitiendo esas fallas.



Primero se limpia la pared para que no haya excedente de material. Se moja la pared, y se aplica el revoque fino cubriendo toda la superficie. Hay que hacerlo siempre con un elemento humedecido. Con un fratacho se va a limpiar toda la zona donde se va a trabajar.



Como necesitamos que la pared esté bien húmeda, podemos mojar con una manguera toda la superficie, con abundante agua.



Se moja también el fratacho y se coloca la mezcla, de abajo hacia arriba. Luego se alisa el material aplicado e intentamos que el revoque fino se termine en una sola mano, ya que pasando dos podemos generar una deformidad por sobrecarga.



Seguro habrás visto en otras construcciones que, luego de haber hecho el revoque grueso, suelen dibujarse líneas rectas u onduladas. Se trata de una técnica para simplificar la adherencia del revoque fino.



El peso del revoque

El espesor del revoque será de entre 2 y 2,5 centímetros. No se debe exceder estas medidas.



El frío extremo y el viento pueden quemar el revoque. Para saber si el revoque fino se quemó, se lo va a raspar con la uña. Si al rasparlo se desintegra o se ve arenoso, estamos hablando de un revoque quemado. No sirve y vamos a tener que hacerlo de nuevo, ya que de lo contrario, se saldrá en cualquier momento.



El revoque fino y el grueso son elementales para construir la vivienda. Contar con un profesional que pueda ayudar en la prolijidad de las terminaciones y en la cantidad exacta de los productos a mezclar, será muy beneficioso.



Si el revoque está mal hecho se va a notar, aunque se intente tapar con pintura.