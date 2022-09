Siguen las incautaciones de soja en distintas partes de Misiones

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

La incautación de camiones de soja por diversas irregularidades sigue siendo una constante en la provincia de Misiones luego de los cimbronazos que generaron diferentes avances de distintas causas judiciales en contra de organizaciones para el contrabando a Brasil.



Según detallaron fuentes oficiales de la Policía de Misiones, sólo en la última semana se incautaron nueve camiones con cargamentos -ocho de soja y uno de maíz- a granel. El peso total de todo superó las 400 toneladas, detallaron los voceros.



La mayoría de los procedimientos se realizaron en las localidades de Aristóbulo del Valle y San Vicente, aunque también hubo un procedimiento en la localidad de Apóstoles. Al respecto, los transportistas toman caminos no habilitados, con diferentes irregularidades en su documentación.



Detallaron fuentes de los procedimientos que la mayoría de ellos esquiva los controles de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), organismo de consulta y quien decide si el vehículo debe ser incautado o no. También llegan con cartas de porte -el documento en el que se consigna la ruta- que señalan como destino final localidades de Corrientes.



En San Vicente fueron siete los vehículos de carga retenidos, detectados en los operativos que se realizaban en el kilómetro 48 de la ruta provincial 13 y en el kilómetro 38 de la ruta provincial 221, donde la Comisaría Seccional Segunda secuestró cinco cargas de soja y dos de maíz.



Los transportistas se habían desviado de la ruta para destino fijada por la Agencia Tributaria de Misiones, incumpliendo con la hoja de ruta obligatoria, además los uniformados determinaron en cinco de los casos que los vehículos de carga no registraban ningún ingreso a la provincia, ni del cargamento y destinos de la misma.



Mientras, en Aristóbulo del Valle, en el kilómetro 442 de la ruta nacional 14, los efectivos controlaron la carga de soja de un camión, cuyo conductor carecía totalmente de la documentación que avale el transporte de la mercadería, además se estableció que la carga superaba las toneladas permitidas para circular en rutas.



En consecuencia, las cargas de granos quedaron a disposición de la Agencia Tributaria de Misiones para la debida regularización ante el organismo.



Según pudo reconstruir este medio, debido a este gran caudal se notó que la Policía montó “un control semifijo” sobre la ruta 221, que si bien no está dedicado exclusivamente al control de camiones con granos, se realizan mayormente a este tipo de procedimientos.



Los camioneros, atentos a estos retenes, copan los playones de las estaciones de servicios de la zona a la espera de que la Policía de Misiones u otras fuerzas federales los levanten. Cuando esto ocurre, los transportes salen en malón hacia las arterias.



Como se sabe, el movimiento de los granos no se corresponde con el consumo promedio en Misiones, por lo que es evidente que esas cargas tienen destino final hacia la costa del río Uruguay. “Se mueven como con cualquier otra carga ilegal”, se dijo, revelando que hay punteros que hacen el recorrido antes que los camiones.



También se expresó que dada la cantidad de dinero que se moviliza, los efectivos están expuestos en su integridad, pero también a las tentaciones que significan los ofrecimientos que hacen los camioneros.



El último miércoles un camión con 41 toneladas de soja fue interceptado por la Policía de Misiones en un camino alternativo de la localidad de Apóstoles, según detallaron fuentes de la fuerza.



Se trata de un vehículo Renault que fue interceptado en el Paraje El Solitario, en un conocido camino alternativo utilizado por los transportistas para desviar el control de San José. La carga venía de la provincia de Santiago del Estero y tenía como destino final a Colonia Aurora.



El vehículo no tenía ninguna documentación y tampoco se había registrado su ingreso a la provincia, según surgió de las consultas con ATM. Por eso el vehículo y la carga fueron incautadas y trasladadas a San José.



Por otro lado, en la localidad de Itacaruaré efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de más de 100.000 kilos de soja a granel.



El hecho ocurrió como resultado de tareas de investigación que indicaban que se trasladarían granos sin su correspondiente aval.



Por orden de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, se inspeccionó la carga, con el apoyo del can Astor, y se comprobó que se trataban de, en total, más de 110 mil kilos de soja.



Asimismo, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) determinó que por haber ingresado por un lugar no autorizado, evadiendo controles y por falta de documentación respaldatoria, se proceda a la retención de ambos camiones y la carga, hasta que se regularice su situación.



Se presume que los vehículos se dirigían a la ruta Costera Dos, que los deposita directamente en las localidades fronterizas.