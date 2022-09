Chile se encaminaba a rechazar la nueva Constitución Nacional

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Con más del 88% de las mesas escrutadas, se imponía anoche el Chile el rechazo con un aplastante 62%. La opción de aceptar la nueva carta magna, respaldada por el presidente Gabriel Boric, fue apoyada por sólo el 37,8 % de los electores.



Con este contundente rechazo, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional. Sin embargo, crece la incertidumbre porque aún no hay acuerdo político sobre cómo se desarrollará este nuevo proceso.



Estaba previsto que anoche, al cierre de esta edición, el mandatario chileno ofreciera un mensaje en cadena nacional una vez se confirme el resultado, sea cual fuere la opción ganadora.



Por lo pronto, se conoció que ya convocó a los líderes de todos los partidos políticos a una reunión durante la jornada de hoy en el palacio de La Moneda (sede de gobierno) para analizar los resultados del plebiscito constitucional celebrado ayer, informó la prensa local.



Según los medios, que citan a diversos políticos, la cita es a las 16 hora local en la sede del Ejecutivo.



“Por especial encargo de Su Excelencia, el Presidente de la República, tengo el agrado de invitar a usted, en su calidad de presidente/a de partido con representación parlamentaria, a un espacio de diálogo transversal sobre los desafíos que debemos enfrentar como país para dar continuidad al proceso Constituyente”, señala la invitación difundida por medios locales.



Los chilenos fueron ayer a las urnas para decidir en plebiscito si aprobaban o rechazaban el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90). Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.



Las autoridades informaron que el resultado iba a conocerse ayer a la noche y fuentes del Servel anticiparon que tal vez pudiera haber un cómputo irreversible entre dos y tres horas después de que se cerraran los centros de votación, poco después de las 19 (las 20 en la Argentina).



La expectativa era enorme no sólo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.



El resultado es crucial para definir el rumbo del actual gobierno. Boric, de 36 años, apostó fuerte por este cambio, aunque tiene claro que el texto constitucional presentado no convenció a gran parte de la población y, aún si se aprueba, deberá trabajar para modificar los artículos más polémicos.



En especial, los que se refieren a la plurinacionalidad, al sistema de justicia y al sistema político.