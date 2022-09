Estiman que se incrementará la cifra de personas con CUD en Misiones

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

En los últimos dos años, Misiones incrementó la cantidad de Juntas Evaluadoras a través de las cuales se tramita el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyo documento permite reivindicar derechos para este colectivo, como ser la gratuidad en el transporte, la cobertura de tratamientos por parte de obras sociales, entre otros.



De dos juntas que funcionaban en la prepandemia, ahora funcionan diez en diferentes municipios (además de la central): Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado, Leandro N. Alem, Jardín América, San Antonio, El Soberbio y Oberá.



Esta ampliación responde a la necesidad de mayor accesibilidad para quienes debían trasladarse a la zona Capital para avanzar en la gestión. Por este motivo, las autoridades estiman que en el corto plazo se registrará un aumento de las personas con CUD en el ámbito provincial.



Actualmente, según la base de datos de la cartera sanitaria, hay 24.700 misioneros que cuentan con CUD. El registro describe las localidades de los beneficiarios y se clasifica de acuerdo al tipo de deficiencia, entre las que están físicas, intelectuales e incluso aquellos que tienen más de una. De manera que, hay 6.674 personas con discapacidad motora; 4.914, con deficiencia mental; 1.293, con un problema sensorial auditiva; 1.205, con una limitación sensorial visual; 1.367, con discapacidad física visceral; 3.350, con deficiencia intelectual y otras 5.887 personas tienen más de un tipo de deficiencia.



“La discapacidad no sólo es motriz o intelectual, también puede ser visual o auditiva. La causa puede ser variada y hay muchísimos casos, no llegan todos a hacerse el CUD que necesitan para tener muchos beneficios nacionales y provinciales”, señaló, en diálogo con El Territorio, Miriam Benítez, titular de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, al tiempo que agregó: “Hay mucho por hacer, así que absolutamente ese número de personas con CUD va a aumentar”.



“Hay mucho confusión con respecto a lo que es el certificado. Es un documento nacional que se hace con auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se realiza a través de una Junta Evaluadora. Y por pedido del ministro (Oscar) Alarcón, que insistió en llegar al interior para evitar el traslado de la gente, ahora ya tenemos diez Juntas Evaluadoras. Se reabrió en Alem y ahora tenemos también en El Soberbio”, detalló.



“La Junta Evaluadora es capacitada por el Andis y para tener la firma hay que pasar por varios exámenes. No es cualquier profesional. Está integrada por tres profesionales, no puede prestarse a ninguna confusión. Deben estar presentes un médico, un psicólogo y un asistente social, también si hay kinesiólogo puede participar o bien un psicopedagogo, pero siempre que tenga firma avalada por el Andis”, explicó Benítez.



A modo de comentario, esbozó que antes la gente tenía que viajar hasta Posadas, con turnos de entre cinco y seis meses para ser evaluadas por la Junta.



Criterios

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público voluntario que permite el acceso al sistema de salud y a los beneficios instituido por la leyes nacionales 22.431 y 24.901 y su homóloga provincial 2.707.



“Los requisitos son pocos: los datos filiatorios, el resumen de historia clínica del médico y un estudio que avale la patología”, enumeró Benítez.



“La persona con discapacidad tiene que percibir que debió cortar su independencia para el trabajo, para el estudio, que no puede manejarse de manera libre. No necesariamente tiene que ser una enfermedad congénita”, indicó.



“Por ejemplo, una persona a la que se le amputan las dos piernas tras un accidente y queda en silla de ruedas. Alguien sano que por un accidente de tránsito o laboral sufra una amputación e interrumpe su normal vivir y está discapacitado físicamente. Puede ser una discapacidad motriz, puede ser intelectual, es decir, una persona que tiene encefalitis y quede con un retraso intelectual; puede ser alguien que haya padecido una rubéola y quedó ciega o sorda”, subrayó.



Asimismo, hizo hincapié en que la persona tiene derecho a revocar la Junta Evaluadora y pedir otra en caso de que su trámite haya sido rechazado. “Si cumple con los requisitos para discapacidad, va a tener el CUD; si es rechazado es porque incumple algunos criterios. A veces lo que hacemos es volver a evaluar por otra Junta y se revé el caso”, sostuvo.



“Lo que a veces pasa es que las personas creen que, por ejemplo, una hernia de disco es discapacitante. Puede ser o no, pero no siempre en todos los casos. Hay enfermedades que deben ser muy bien evaluadas porque no todas son discapacitantes. Otra ejemplo sería la migraña, incluso las epilepsias. Las epilepsias benignas no son discapacitantes”, aseveró.



En esa línea, la funcionaria marcó la diferencia entre el Certificado Único de Discapacidad y la invalidez laboral.



“Una persona puede tener una discapacidad motriz y contar con el CUD, e igual puede seguir trabajando”.



Requisitos

Los requisitos para solicitar CUD ante la Junta Evaluadora son: resumen de historia clínica por médico especialista que contemple diagnostico, tratamientos realizados y secuelas presentes (actualizados a no más de seis meses) debe ser original y será retenido sin devolución. Además, estudios complementarios con sus correspondientes informes, que certifiquen la patología.



Por otro lado, en lo que respecta a requisitos documentales: fotocopias de DNI de la persona a evaluar, fotocopia de carnet de obra social si tuviera, Certificado Original de Discapacidad (si es renovación), Cuil o Cuit del paciente, debe estar en el DNI al igual que el domicilio.

Dónde funcionan las Juntas Evaluadoras