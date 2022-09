Agencias de viajes planifican opciones a Brasil y turismo local

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

El último tramo del año arranca con expectativas para el sector de las agencias de viaje. Por un lado, a la espera de mayores definiciones de la puesta en funcionamiento del programa de fomento Previaje 3 para la temporada baja, que se estima para los meses de octubre y noviembre. Por otro lado, con los preparativos para la época estival, con el objetivo de mantener los niveles registrados el año pasado.



Una de las principales características para el verano es la reapertura de la frontera y los menores requisitos sanitarios por la pandemia para los viajes. En este sentido, las empresas comenzaron a registrar las primeras consultas para vacacionar en Brasil. Si bien aún no hay precios oficiales, que estiman terminarían de definirse en los próximos días, se avanza con la planificación de los meses de mayor movimiento para el sector turístico.



Al mismo tiempo, las agencias trabajan para seguir fomentando el movimiento turístico en toda la provincia, luego de la creciente demanda que registran los atractivos y los hoteles desde que arrancó el año, con picos de ocupación que llegaron al 100% durante las últimas vacaciones de invierno, esperando mantener los mismos niveles una vez que lleguen los meses de diciembre y enero y febrero del año próximo.



Pleno preparativo

Si bien faltan algunos meses para el arranque oficial de la temporada de verano, las agencias trabajan con los preparativos de paquetes para ofrecer a los clientes para los meses de mayor movimiento.



Sobre este punto Sandra Lezcano, titular de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), manifestó a El Territorio que desde hace unas semanas muchas de las agencias están registrando consultas por destinos y precios para el último mes del año y los primeros del 2023.



“Más que nada, estamos viendo que hay consultas para Brasil que es un destino elegido por los misioneros. Hay demanda por la zona Sur, puntualmente por destinos en Santa Catarina, Río Grande Do Sur, Itapema, Meia Praia; ahora también hay consultas por el Norte brasileño”, dijo al respecto.



Consideró que esta ocasión habrá mayor flujo hacia las playas brasileñas debido a la flexibilización de las medidas sanitarias en torno a la pandemia por el Covid-19, sobre todo con la eliminación del pedido de PCR y de declaración jurada que se solicitaba en los ingresos al país como también en el paso hacia Brasil, hecho que desalentó el movimiento en la temporada veraniega pasada.



“Se consulta mucho por los precios, sobre todo para hacer comparaciones, por ejemplo, con Mar del Plata”, comentó Lezcano, quien añadió que se espera que en los próximos días se termine de confeccionar una lista de precios de los destinos brasileños.



Por su parte, Beatriz Franco, de la agencia de turismo Batia, señaló que “se está pensando en el verano, con la inquietud por parte de la gente que está tratando de ver las opciones. Los misioneros insistimos en vacacionar en Brasil, pero todavía no hay confirmación del Sur brasileño, como Camboriú, en cuanto a las tarifas”, dijo, aunque precisó que “hay confirmaciones para viajes aéreos para San Pablo, Fortaleza y Natal, que sí ya tienen precio”.



En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 indicó que más allá de que hay consultas por parte de la clientela, estima que para las próximas semanas la demanda y el cierre de paquetes para el verano se intensificará, tanto por las precisiones de precios que habrá como también porque mucha de las operaciones se concretan más cerca de la fecha de veraneo, hacia fin de año.



A la espera del Previaje

En los últimos días, desde el gobierno nacional confirmaron la tercera edición del programa Previaje, que ofrece reintegros para los viajes que se realicen dentro de territorio argentino. Si bien se conoció que hubo un acuerdo con los hoteleros para precios máximos en la temporada baja, aún no hay precisiones sobre en qué tiempo operará la nueva edición de la iniciativa que movilizó a millones de turistas en todo el país el año pasado y en el invierno último.



Sobre este punto, Lezcano, de Amat, precisó: “Hubo una buena inyección con el Previaje, con meses de mucho movimiento. En los últimos meses hubo mucha gente haciendo consultas sobre cuándo va a salir el programa y cuáles serán las características, que ahora tendrá un tope de reintegro diferente al que había en las ediciones anteriores”.



Consideró clave la precisión sobre la vigencia del programa y que “desde allí seguro habrá muchas operaciones para viajar dentro del país”.



Indicó que en este contexto “hay muchas consultas de gente de Buenos Aires por alojamientos, sobre todo para Iguazú, aunque también se trabaja para ofrecer otros destinos de la provincia en el marco del turismo interno”.



Planteó que para este destino como de otros de la tierra colorada, “hacia noviembre y diciembre habrá mucho movimiento”.



En tanto, Franco, de Batia, manifestó que “el Previaje es ansiosamente esperado, a la espera de una fecha de inicio y para la autorización para que los pasajeros puedan iniciar las compras, pero aún no la hay”.



Señaló que los precios son diferentes y que se aguardan certezas sobre la fecha que durará el programa que en esta ocasión apunta a generar mayor tráfico turístico en diferentes puntos del país en medio de la temporada baja.



Por otra parte, comentó mientras se espera el anuncio, “estamos en plena planificación de la temporada alta, ofreciendo todo el destino Argentina. En el caso de Misiones, con Iguazú, con Moconá y con alternativas de visitas en diferentes saltos y lodges para el público misionero y de todo el país. Hay mucho interés para visitar la provincia y lo que hacemos es prepararnos para vender el destino”.



Al mismo tiempo, dijo: “Seguimos promocionando el Norte argentino, que tenemos una salida en los próximos días, pero se sigue pensando en el Previaje para que la gente se largue a cerrar los viajes por todo el país en los meses de octubre y de noviembre Es que el país tiene mucho mercado y hay interés de recorrer el país”.



En otro punto, Franco realizó una reflexión sobre cómo se realizan los viajes últimamente. “La gente se larga mucho en auto y se perdió la idea o la perspectiva de una salida grupal. La gente reclama dentro de la provincia una o dos noches, entonces hay que insistir no solamente en los viajes grupales, sino también de que la gente se anime a viajar más días, de tres o cuatro días, pensando en los fines de semana largo y sobre todo seguir promocionando el turismo local que lo necesita y demanda”, subrayó.

Devolución de hasta 70.000 pesos

A la espera del lanzamiento pleno del programa Previaje para fomentar el movimiento turístico en la temporada baja en todos los destinos del país, en los últimos días se conocieron detalles de cómo funcionará la tercera edición del programa del Ministerio de Turismo de la Nación.



Uno de los principales puntos es que podrá utilizarse en los meses de octubre y noviembre y contemplará, nuevamente, la devolución en crédito del 50% de los montos abonados en empresas, establecimientos y servicios adheridos al programa, con una devolución máxima en este caso de hasta 70.000 pesos por persona. Además, el monto devuelto tendrá un tiempo de uso más corto, ya que se podrá utilizar hasta el final de 2022.



También se sumará en esta edición una serie de controles por parte de la Secretaría de Comercio para evitar “abusos en los precios”. De hecho, la cartera conducida por Matías Tombolini firmó un acuerdo con entidades del sector hotelero para fijar tarifas máximas en los alojamientos que participan del programa.



Asimismo, se indicó que se mantendrá el beneficio por el cual los jubilados pueden acceder a una devolución de crédito mayor del 70%. También se informó que en esta ocasión se incorporarán a todos los destinos dentro de Argentina para el turismo, dentro de su lista de prestadores. “Se podrá viajar a todos los lugares, más allá si son destinos principales o emergentes”, se precisó.