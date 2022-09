Intenso flujo sobre el paso Tancredo Neves, con demoras de casi dos horas

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:06hs.

Cruzar por el puente internacional Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, sigue siendo un problema para muchos de los vecinos que diariamente realizan Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF), como también para turistas que se movilizan por la triple frontera.



Es que durante el último fin de semana se repitió una postal que viene registrándose desde la reapertura del viaducto, hace prácticamente un año: de extensas filas y prolongas tiempos de demora para ingreso y egreso del país.



De acuerdo a lo observado por El Territorio, tanto el sábado como ayer hubo hasta casi dos horas de espera para trasponer la frontera, hecho que generó molestia entre los automovilistas que decidieron pasar hacia la Ciudad de las Cataratas para realizar compras de mercaderías y de combustibles, aprovechando la actual diferencia cambiaria a favor de la Argentina.



En este sentido, las quejas se multiplicaron e indicaron que las demoras persisten pese a la eliminación de la declaración jurada ligada al Covid que, según Migraciones, era el principal motivo que retrasaba los cruces, sobre todo, para el ingreso al país, en el medio de un notable incremento en la cantidad de personas que cruzaban diariamente el paso Tancredo Neves, el más concurrido de todo el país.



El mayor tiempo de demora se registra en horarios picos, en el momento de apertura y cierre del Parque Nacional Iguazú, tanto del lado argentino como del brasileño.



Sin embargo, el último fin de semana no hubo distinción alguna y prácticamente durante en cada una de las jornadas hubo largas filas que superaban el kilómetro y la demora superó la hora y media.



En este sentido, desde la Cámara de Comercio de Iguazú (CCI) señalaron que las demoras en la frontera continúan perjudicando el flujo en los negocios e insistieron en el pedido de un corredor turístico con el objetivo de agilizar el tránsito sobre el viaducto internacional.



Sobre este punto, Joaquín Barreto, presidente de la CCI, manifestó: “Seguimos sosteniendo que tratar de minimizar todo lo que venimos haciendo para lograr el corredor turístico no es la solución. La solución es ponerse a trabajar realmente para darnos una solución”.



Luego, agregó: “Las filas persisten. Ayer (por el sábado) era impresionante. La pérdida económica sigue siendo la misma” (ver La medida del...).



Asimismo, consideró que la demora en la puesta en marcha de un corredor turístico “desatiende un pedido de la mayoría de las instituciones de Iguazú, que no es de ahora sino desde hace varios años”.

Se habilitaron terminales de autogestión para agilizar el cruce fronterizo. Foto: Norma Devechi

Por otra parte, en los últimos días desde Migraciones se pudo notar un trabajo más organizado por parte de esa dirección nacional, ya que se incrementó la cantidad de trabajadores activos en horarios pico. Incluso, se habilitaron las terminales de autogestión para aquellos que pasan la frontera en transporte público y caminando, con el agregado de que un inspector orienta a las personas para agilizar el trámite y evitar así las extensas filas.



De acuerdo a lo que pudo averiguar este matutino, desde Migraciones en Iguazú indicaron que las filas se generan cuando los extranjeros intentan ingresar al país, sobre todo al momento del cruce de los vecinos brasileños. Es que los residentes del vecino país presentan documentación que obliga a los inspectores a cargar todos los datos del ingresante cada vez que traspasan el viaducto internacional, ya que su documento de identidad (RG) es obsoleto para el sistema de Migraciones.



Desde noviembre se observó un notable crecimiento en la fila para cruzar desde Foz hacia Iguazú, dada la diferencia de precios sobre todo en los combustibles, que resultaba hasta 50% más barata en la Argentina.

La medida del impacto de las demoras en el cruce a Iguazú

A mediados de agosto, la Cámara de Comercio de Iguazú presentó los datos de un relevamiento que se realizó en la víspera de las vacaciones de invierno para cuantificar el impacto de las filas y las demoras para pasar desde Foz a Iguazú por el puente Tancredo Neves.



Como informó días atrás El Territorio, en la encuesta se consultó sobre la periodicidad en los cruces a Iguazú. Uno de los datos sobresalientes del informe es que el 46% de los encuestados afirmó que por las filas y las demoras sobre el viaducto internacional dejó de cruzar hacia la Ciudad de las Cataratas.



En este marco, los encuestados reconocieron que dejaron de visitar Puerto Iguazú “por causa de las demoras en el control migratorio”.



Por otra parte, se consignó que un 22% lo realiza una vez al mes, un 17% una vez al mes y un 16%, menos de una vez al menos.



Por otra parte, se refirió sobre la cantidad de tiempo que se demora cruzar el puente internacional Tancredo Neves y allí, puntualmente, el 46% de los encuestados informó que demoró más de una hora en pasar el paso internacional Tancredo Neves.



Mientras, un 27% precisó que el cruce fue aún mayor, superior a las dos horas en estos casos. El porcentaje restante señaló que el paso por la frontera fue de menor tiempo, de menos de una hora.



El estudio se realizó durante siete días de julio, sobre un total de 3.220 personas residentes de la triple frontera y turistas que utilizaron el puente internacional. Por día se encuestaron a 300 personas de manera virtual y 160 de manera presencial.



Del total de los encuestados, el 78% era de nacionalidad brasileña y el 22%, del Paraguay. La mayoría de quienes participaron en el informe eran residentes de la ciudad de Foz de Iguazú.