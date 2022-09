Con el peso de los nombres

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:06hs.

Guaraní se coronó campeón de un torneo Provincial que dominó de punta a punta. Fue siempre protagonista y, ya pensando en lo que será el Regional, armó una base para lo que se viene.



En la revancha ante Nacional de Puerto Piray no mostró su mejor versión, pero con los nombres propios le alcanzó para coronarse. Cristian Barinaga y Gastón Caruso convirtieron los tantos de un 2-0 que fue mucho para lo que sucedió en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.



Cuando aún ninguno tenía pleno control de le pelota, una contra terminó en penal para la Franja. Un pelotazo de De la Cruz puso a correr a Barinaga, que se escapó y entró al área, cuando estaba por definir lo bajaron y el árbitro Agli cobró penal. Sin problemas, Barinaga lo cambió por gol y puso al frente al dueño de casa.



Más allá del gol, todo siguió muy desordenado de ambos lados. Guaraní abusó de los pelotazos y Nacional no encontró nunca libres a sus mediocampistas para generar juego.



La diferencia estuvo en la jerarquía y los nombres de la Franja. Una pelota bien puesta de Motta, algún centro de Barinaga, la gambeta de Monzón Cabral, hicieron que el local llegara con un poco más de peligro que los de Puerto Piray, que necesitaron de la pelota parada para poner la redonda en el área de Mateo Forza.



Pero con el correr de los minutos Nacional se afianzó. Corvalán y Rojas agarraron la pelota y empezó el dominio de la visita. Albert por derecha y Barua por izquierda fueron un constante problema para la defensa franjeada, que empezó a defender muy cerca de su arco.



Los rebotes eran para Nacional y a Guaraní solamente le quedó salir con pelotazos, esperar algún error del rival o sacar de la galera alguna jugada. La oportunidad llegó por una confusión entre la defensa y el arquero, pero Barinaga no definió bien para lo que hubiese sido el 2-0.



Nacional buscó siempre con la pelota dominada. No la regaló en las salidas y siempre intentó generar sociedades en el mediocampo, aunque le faltó precisión en los últimos metros para llegar al empate sobre el final del primer tiempo.

Gastón Caruso aprovechó un error defensivo para el 2-0. Foto: Dennis Prieto

Los del Alto Paraná volvieron a pecar en el fondo y la Franja no perdonó. Motta recuperó tras una lejana salida del arquero Mendoza y la pelota le quedó a Caruso, quien definió sin arquero y, con un poco de fortuna, marcó el 2-0.



El golpe del final del primer tiempo se sintió en Nacional. El conjunto de Puerto Piray no salió a jugar el complemento de la misma manera. Pareció casi rendido desde que arrancó la segunda parte, pese a que Guaraní le volvió a ceder el control de la pelota y el protagonismo.



A la Franja le quedó cómodo esperar un nuevo error para liquidar una final en la que nunca tuvo que esforzarse demasiado para sacar diferencias, pese a que no mostró su mejor versión.



Con el correr de los minutos ambos se fueron conformando. Que el pasaje al próximo torneo Regional no estuviese en juego (ambos ya estaban clasificados) también tuvo mucho que ver. Prefirieron cuidarse de cara a lo que viene y no arriesgar demasiado a días del inicio de sus respectivas pretemporadas.



Así, Guaraní festejó en casa la obtención de un nuevo título, aunque deberá mejorar y bastante para encarar el Regional en el que buscará el ascenso al Federal A. Nacional dejó en claro que, si se refuerza bien, será un equipo a tener en cuenta.

Apenas terminó el encuentro se desató la fiesta en Villa Sarita. Foto: Dennis Prieto