Un reloj inteligente le salvó la vida a un hombre

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

David Last, un programador informático del condado de Norfolk (Reino Unido), recibió en abril un reloj inteligente de Apple como regalo de su esposa, sin pensar que el dispositivo le salvaría la vida al ofrecerle datos sobre sus problemas cardíacos, reportó The Independent.



Tras empezar a llevar el reloj, el hombre de 54 años descubrió que su frecuencia cardíaca en reposo era de hasta 30 latidos por minuto en casi 3.000 ocasiones. La frecuencia cardíaca media en reposo de un adulto oscila entre 60 y 100 latidos por minuto.



El programador supuso que el ‘smartwatch’ no mostraba los datos correctamente, pero su esposa le instó a consultar su médico de cabecera, que posteriormente le remitió a un cardiólogo.



A David le diagnosticaron un bloqueo cardíaco de tercer grado.



Su corazón “se detuvo 138 veces a intervalos de 10 segundos en un período de 48 horas”, principalmente mientras dormía, explicó el hombre. Pero según afirmó, no tenía ningún síntoma.