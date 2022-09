Con el aval de los Fernández, Massa viaja a los EE.UU. en busca de fondos

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cambió la agenda política nacional adentro y afuera del gobierno. No obstante, en horas agitadas con decisiones complejas por tomar, los principales socios de la coalición oficialista acordaron mantener tal cual estaba previsto el viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos. Sergio Massa llegará hoy a Washington y comenzará mañana con sus reuniones de trabajo.



Sergio Massa conoce bien Estados Unidos, pero ahora deberá poner en ejercicio todos sus contactos porque comenzará allí su primera gira como ministro de Economía. Busca fondos para un país sin reservas. En lo inmediato, no nuevos préstamos. Pretende acelerar desembolsos ya aprobados de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID) y quedará postergado para 2023 un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), sujeto a la revisión en diciembre próximo del actual acuerdo.



Pero además Massa intentará atraer inversiones reales en hidrocarburos y litio, dos de los recursos que el mundo necesita y que la Argentina ofrece. También anhela conseguir otras para la industria, el agro, el turismo y la economía del conocimiento. No será fácil seducir a inversores en medio de la incertidumbre política tras el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Massa conversó el pasado viernes con Alberto Fernández y la vicepresidenta sobre la conveniencia de mantener la gira. Ambos le respondieron que sí.



Además del ministro, viajarán su viceministro Gabriel Rubinstein, su jefe de asesores, Leonardo Madcur, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, su par de Finanzas, Eduardo Setti, el nuevo director del Banco Central impulsado por el abogado tigrense, Lisandro Cleri, y el director del Instituto de Estadística (Indec), Marco Lavagna, que actúa en Economía mucho más allá de su cargo formal. Este pelotón de técnicos ya viene negociando por videoconferencia con el equipo del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que encabeza el brasileñoisraelí Ilan Goldfajn.



Avanzan en la revisión de las tres metas del pacto (fiscal, monetaria y de reservas) en el segundo trimestre, con la mira en que continúen los desembolsos del organismo para repagar el préstamo récord de U$S 45.000 millones que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.



Descartada por Massa la asistencia monetaria al Tesoro, queda por verse cómo se sigue instrumentando el ajuste para llegar a un déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) del 2,5% del PBI en 2022 y de qué modo se recuperan las alicaídas reservas del Banco Central, dos objetivos difíciles de cumplir.



La gira incluye un cara a cara con Kristalina Georgieva, reuniones con grandes empresas de sectores estratégicos, encuentros con funcionarios del Tesoro, el Banco Interamericano de Desarrollo y con Juan González, el más alto referente para América Latina de la administración de Joe Biden.



La economista búlgara estaba un poco molesta con haber tenido que recibir en julio pasado a la anterior y fugaz ministra, Silvina Batakis, y que a los pocos días Fernández la hubiese removido del cargo. El tigrense ya la llamó para calmar las aguas.



La búsqueda de dólares que puedan llevar oxígeno a las comprometidas reservas del Banco Central, también aparece como un objetivo prioritario. Según pudo confirmar Ámbito de fuentes de Casa Rosada, la idea es que el equipo económico anuncie junto a compañías extranjeras una serie de inversiones que se concretarán en el sector automotriz, de hidrocarburos, en la extracción de litio y el desarrollo logístico.



“En Houston vamos a consolidar el decreto 277 para aumentar las inversiones para el año que viene en Vaca Muerta”, detallaron.

Dólar soja a $200 hasta fines de septiembre

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche la implementación del “dólar soja” a un valor de $200 para los productores locales del sector agropecuario con el objetivo de fomentar y promover la liquidación de exportaciones. Regirá desde hoy hasta el 30 de septiembre. Prevén una liquidación de U$S 5.000 millones en el mes. En una conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer una mejora en los valores de la divisa para los exportadores, enfocado específicamente en aquellos que componen el complejo sojero. La novedad anunciada anoche tiene que ver con la puesta en marcha de lo que el ministro caracterizó como “un mecanismo de liquidación de dólar a $200” que, según adelantó, “va a regir sólo del 5 al 30 de septiembre”. “El acuerdo que hemos establecidos prevé U$S 5000 mil millones de liquidación para septiembre”, dijo, y remarcó que “U$S 1.000 millones ingresarán en las primeras 72 horas”. El anuncio tiene como objetivo lograr fortalecer las reservas del Banco Central, pero además, según dijo Massa, recomponer la relación con el sector.