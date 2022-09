Cerca de 430 estudiantes de albergues reciben apoyo académico y emocional

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

La desvinculación de los estudiantes con la universidad, sufrida durante los dos años de la pandemia por Covid-19, dejó secuelas en los estudiantes, en específico, en su forma de organizarse para el estudio y en lo referido al miedo de enfrentar las instancias examinadoras.



En este sentido, desde el Campus de la Universidad Nacional de Misiones decidieron llevar adelante un programa de orientación y contención destinado a los cerca de 435 alumnos que residen en los albergues universitarios.



El programa no sólo prevé un seguimiento en lo académico, sino también en la detección de problemáticas psicosociales que de algún modo afectan a los alumnos durante su trayecto formativo.



“Dentro de los albergues del campus hay alrededor 435 estudiantes en 53 casas, nosotros contamos con un psicopedagogo que se propuso realizar la tarea de acompañamiento en lo que tiene que ver con lo académico en esta población, principalmente en la preparación de exámenes”, señaló el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Unam, Alexis Janssen, consultado por El Territorio acercad del contexto desde el que surge la propuesta.



El funcionario agregó: “También contamos con un encargado de albergue y dos trabajadores sociales, que ofrecen una mano dentro del predio con los estudiantes”.



Por otra parte, el psicopedagogo Fernando Olivera, quien participa de la iniciativa, brindó otros detalles: “A lo largo del tiempo fuimos observando distintas necesidades entre las que se encontraba la necesidad de brindar tutorías académicas, se trata de ayudar a los alumnos en materias específicas y sus contenidos teóricos, enseñar técnicas de estudio o mejorar las que ya tienen y luego se brinda información más general sobre la vida universitaria. Por ejemplo, cómo organizar los tiempos para estudiar, el cursado y cómo preparar exámenes”.



Reorietación vocacional

Además de cubrir estos aspectos, Olivera mencionó que se da apoyo a estudiantes que tienen algún problema que no siempre es académico si no está relacionado al interés y la elección del ámbito de estudio.



“Tratamos de orientar a aquellos jóvenes que quieren cambiar de carrera dentro de su trayecto de cursado, lo que se denomina reorientación de trayectorias académicas”.



Esto consiste en la labor orientada a dar herramientas al estudiante para que, en el caso de que lo necesite, repiense su elección de carrera.



“El cambio de carrera suele ocurrir en los primeros años, en los primeros meses o incluso más adelante y lo que tratamos de hacer es sobre la opción ya realizada por el estudiante reorientar esa elección a algunas de las carreras que tiene la Unam”, ya que el estudiante para continuar con su beca de albergue tiene que cursar necesariamente una carrera universitaria dentro de esta casa de estudios.



Según señala, existe una variedad de cuestiones que se repiten y son constantes entre los estudiantes que asisten a las tutorías. Entre las más destacadas que mencionó se cuentan dificultades con materias y cuestiones teóricas específicas, la preparación de los exámenes tanto orales como escritos, la reorientación de trayectorias académicas, las brechas entre la escuela secundaria y la universidad hasta problemáticas ligados al campo de la salud mental.



Por último, Janssen destacó que se viene trabajando junto con la Agencia Universitaria de Posadas en un convenio para el abordaje en salud mental de los estudiantes que atraviesan el formativo y se podrían brindar capacitaciones para detectar casos de mal rendimiento a raíz de la desmotivación.