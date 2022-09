Cristina será querellante en la causa por intento de magnicidio

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.



En diálogo con Télam, Dalbón explicó los pasos que seguirá: “La querella ya está lista para la firma de la vicepresidenta, que se hará el lunes (por hoy)”.



“Una vez que firme, me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado”, continuó.



Se refirió así a la causa que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, y a la nota -publicada en Página 12- que sostiene que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por el atentado contra la vicepresidenta, por lo que la información de su teléfono corre riesgo de perderse (ver Qué pasó...).



“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación, incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón, que aclaró que en su opinión se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.



Pruebas que desaparecen

“Es increíble que cuando Cristina (Kirchner) es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso la pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen”, agregó el letrado.



Dalbón recordó en este sentido las amenazas de muerte que había sufrido Cristina Kirchner durante una protesta realizada frente al Instituto Patria y también las pegatinas en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires aparecidas en abril último, con carteles con la cara de la vicepresidenta y las frases “Asesina”, “Culpable de 35.000 muertes” y “Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, además de un código QR que lleva a una página que dice “Pronto todos sabrán lo que hiciste”.



Ambas causas siguen su curso en la Justicia y la vicepresidenta es parte de la querella, con el patrocinio de Dalbón.



En esta línea, en diálogo con esta agencia, el letrado consideró “de suma importancia” que la exmandataria se presente como querellante en la investigación contra Sabag Montiel porque, dijo, “de esa manera puede tener acceso a la causa, sugerir prueba, solicitar nuevas detenciones, ofrecer peritos de parte y estar a las resultas del proceso con posibilidad de apelar resoluciones que le causen gravamen”.



“En mi opinión va a haber más (imputados) porque entiendo que no actuó solo”, apuntó el abogado sobre el imputado.



El letrado fue consultado en este punto por un amigo del atacante que había sostenido en una entrevista televisiva que Sabag Montiel “lamentablemente no ensayó antes” de perpetrar su intento de magnicidio.



“La idea es que lo vamos a denunciar y pedir explicaciones de sus dichos”, confirmó Dalbón.



Se refirió así el supuesto amigo del imputado que, una nota con la señal de TV Telefé, dijo: “Yo creo que su intención original era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”.

Macri: “El FdT lo usa de forma partidaria”

El expresidente Mauricio Macri consideró que el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está siendo “utilizado por el oficialismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación a ese ataque”.



En un comunicado publicado en sus redes y titulado “El atentado a Cristina Kirchner está amenazando al país con otras desgracias”, Macri planteó que “el hecho violento que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y que mereció el repudio de todas las organizaciones y los dirigentes, está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación a ese ataque”.



“En contraste, todos recordamos ahora la austera y responsable reacción que mereció de parte del doctor Alfonsín su atentado en 1991, cuando de inmediato se negó a situarse como víctima o a utilizar políticamente el ataque como un ariete”, añadió.

Qué pasó con el celular de Sabag Montiel

Peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) declararon ayer ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti para tratar de ver si es posible hacer un “control de daños” y se puede recuperar los datos perdidos del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, el atacante de la vicepresidenta.



No están claras las circunstancias en que el aparato habría sido “reseteado”, pero lo cierto es que la investigación tropezó con la primera piedra importante en su camino, ya que acceder a esos datos resultaba clave para armar los pasos y contactos de Sabag Montiel en los últimos días o semanas, en procura de establecer qué lo llevó a atacar a la vicepresidenta, y si tuvo ayuda, cómplices o instigadores en ese proceso.



La magistrada convocó de urgencia ayer a la mañana a los policías que intervinieron en el manejo del celular de Sabag Montiel, luego de que trascendiera la noticia no sólo de que ninguna de las dos fuerzas logró acceder al contenido sino de que, además, el dispositivo se habría “reseteado de fábrica”, perdiendo toda su información.



Según señalaron fuentes con acceso a la información, el teléfono se mantuvo inicialmente en la caja fuerte del juzgado. La Policía Federal realizó el primer intento de desbloqueo, pero tras no tener éxito remitió el mismo a un laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un vehículo conducido por la custodia de Capuchetti.



De esta manera, se estipula que el reseteo del teléfono celular se habría producido durante uno de los primeros intentos por extraer información por parte de la Policía Federal Argentina y esa prueba fundamental para la investigación corre riesgo de perderse.



El objetivo de la investigación se centra en determinar la cadena de custodia del celular, el cual, según el juzgado, estuvo siempre bajo su control desde que fue secuestrado el jueves por la noche a Sabag Montiel.



Justamente, a los técnicos de la PSA que trataban de acceder al equipo para desbloquearlo les apareció la leyenda de un formateo del teléfono luego de la manipulación que hicieron especialistas de la Federal. Ante esta situación Capuchetti citó a declarar a los técnicos.



Sin embargo, se presume que la información más relevante para la causa continúa dentro del dispositivo, en esos datos justamente perdidos. Además, si bien aclaran que la posibilidad de perder información está latente, confían en que “pueda recuperarse toda la información” del aparato.