Se mostró que Pokémon Go ayuda en casos de depresión

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Una investigación realizada por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra, comprobó que los videojuegos móviles basados en la geolocalización pueden ayudar a los pacientes con depresión leve. El estudio se llevó adelante con el nombre de Location-Based Mobile Gaming and Local Depression Trends: A Study of Pokémon Go.



Para llegar a esta hipótesis los investigadores trabajaron con Pokémon Go, videojuego que incentiva a sus jugadores a ir a lugares del mundo real para “luchar y atrapar” Pokémones, según su ubicación, usando el smartphone. Otras características de este entretenimiento tienen que ver con formar parte de comunidades y esto permite conocer a otros jugadores.



“Los juegos móviles basados en la ubicación como Pokémon Go pueden ayudar a aliviar la depresión, ya que facilitan la socialización cara a cara, la actividad física y la exposición a la naturaleza, y todo esto es esencial para la salud mental”, comentó a la prensa internacional Aaron Cheng, uno de los investigadores del estudio, para el que se siguió durante un año a jugadores de 12 países.



Luego, observaron los niveles de depresión en las áreas en las que se había lanzado el juego y los compararon con otras zonas en las que el título todavía no estaba disponible. Además, para estimar los niveles de depresión, el equipo usó las tendencias de Google para calcular el volumen de búsquedas de términos como depresión, estrés y ansiedad.



Un dato importante que los científicos señalan es que los hallazgos a los que llegaron se relacionan solo con formas no clínicas de depresión leve, y en realidad no se pueden aplicar a quienes padecen trastornos depresivos crónicos o severos.



Los especialistas locales, consultados por el medio argentino La Nación, adhieren a la hipótesis: “Al estar basados en la geolocalización, estos videojuegos móviles promueven que el jugador realice, mientras juega, casi inconscientemente, diversas actividades físicas y mentales. Su mente está enfocada en capturar la imagen, y su físico, en desplazarse en busca del objetivo; esto produce un doble efecto, alejarse de los pensamientos que originan la depresión y combatir el sedentarismo”, explica la psicóloga María Lucila Salvel, que es profesora adjunta Psicometría de la Universidad de Morón.



Por su parte, Joaquín Asiain, docente de Psicología Social e investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrano, coincide, y menciona que este hallazgo guarda concordancia con distintos estudios en los que las intervenciones de orden psicoterapéutico y farmacológico se asocia con actividades de orden social.



“Eso sí, debemos proceder con cautela tanto al momento de interpretar sus resultados como al evaluar su utilidad. Los mismos autores mencionan que este tipo de juegos no puede implementarse a gran escala como remedio rápido para la depresión, particularmente la depresión clínica o grave, ni servir como un sustituto de los tratamientos validados. En todo caso es un buen primer paso con relación a la salud mental y el uso de videojuegos”.

Snapchat lanza su propio BeReal con doble cámara

BeReal es la nueva red social que propone tomar al mismo tiempo una instantánea o un video con la cámara frontal y con la cámara trasera. Instagram ya la imitó con su función IG Candid, en fase de pruebas. Snapchat anunció en abril que adoptaría esta funcionalidad como parte del Modo Director, una serie de herramientas que ampliarían las capacidades creativas para los usuarios, pero dados el éxito y la repercusión de BeReal se adelantó la inclusión de esta función en concreto. Así Snapchat añadió más robustez y otras herramientas a su función de doble cámara.

Twitter lanza la opción de editar tuits

Twitter anunció la opción de Editar Tweets que, por el momento, se está probando de manera interna por el equipo de la red social pero que en las próximas semanas ya podrán utilizar los suscriptores de Twitter Blue, la versión de pago de la aplicación. En Twitter reconocen ser conscientes de que se trata de la función más demandada hasta el momento y buscan asegurarse de que el desarrollo es el adecuado. La nueva opción permite editar varias veces los tuits durante los 30 minutos posteriores a su publicación, incorporando un icono, una marca de tiempo y una etiqueta que informan que la publicación fue editada.