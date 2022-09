Matías Martin y sus diferencias con el chef Ariel Rodríguez Palacios

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Matías Martin expresó públicamente sus diferencias con Ariel Rodríguez Palacios, el chef y conductor de “Ariel en su salsa” por Telefe.



El periodista y conductor de “Todo pasa” fue consultado por una de las columnistas de su programa: “El hiperactivo chef Ariel Rodríguez Palacios... ¿lo conocés?”. A lo que Matías, sin vueltas, respondió: “No me cae bien. Voy a ser leve, no me cae bien”. Y se explayó: “Estuvo como invitado, no pasó nada. Fue un invitado más. La actitud frente a la vida, inexplicable. Yo no lo conocía, y con esa actitud... Alguien que vos le remás, le tirás una buena. Es raro”.



Tras sus dichos fue consultado por el programa “LAM” y allí refirió pero sin ahondar, “me pareció incómodo, cada uno sabe cómo se lleva y cómo maneja sus vínculos y yo no tengo nada para meterme pero era super incómodo”.