Cuenta regresiva para el show de los Guns en River

lunes 05 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Cada vez falta menos para la presentación de Gun’s N Roses en el estadio de River el próximo 30 de septiembre, que marcará el regreso de la legendaria banda californiana a la Argentina.



El show en el Monumental, con entradas agotadas, se da en el marco de la gira mundial “South American Tour”, y en este tramo por Latinoamérica, la formación surgida a mediados de los 80 y que tuvo varios momentos de impás, visitará además de nuestro país, varias ciudades de Brasil, también Colombia, Chile, Perú y Uruguay.



En las últimas horas, la banda publicó en su Instagram un video para comenzar a vivir esta etapa de presentaciones en Sudamérica y dar un guiño a sus fanáticos de esta parte del planeta.



Así, junto a las fechas de los shows se puede ver a los históricos Axl Rose, Slash y Duff MacKagan en acción sobre el escenario. La publicación suma miles de reproducciones y comentarios.



“South American Tour 2022” es la continuación de la gira “Not in this lifetime tour”, que dio puntapié al reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. El encuentro más esperado por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. “Appetite for Destruction”, “GN’R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos de plena vigencia y que renovaron el sonido del género en el cambio de siglo, entre ellos “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain”.