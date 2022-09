Representar a la colectividad española con orgullo

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Como ya es costumbre, el desfile de las colectividades en esta 42ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante contó con emocionantes homenajes a culturas y tradiciones de aquellos pioneros extranjeros que llegaron a Misiones en busca de un futuro próspero.

En la colectividad española, desde hace más de diez años, el encargado de llevar la bandera durante el recorrido es Benigno Antonio Esquivel (66), nieto de españoles que se instalaron en Argentina, en las provincias de Corrientes y Santiago del Estero.

Esquivel nació en Villa Mercedes, San Luis, pero en su camino por la vida recorrió diferentes regiones de la Argentina buscando mejores oportunidades laborales, quizás de sus ancestros españoles adquirió ese espíritu viajero, aventurero y laborioso para enfrentar el desafío de arribar en tierras desconocidas. Fue este camino el que lo trajo en 1990 a Oberá, ciudad en donde finalmente encontró su hogar.

“La vida me trajo por acá y me quedé. Al quedarme me integré a la comunidad española porque estoy casado con una descendiente española”, contó.

Si bien su vínculo con el país europeo está relacionado con su ascendencia y su descendencia, puesto que una de sus nietas nació y vive en Madrid, el amor hacia la cultura española comenzó a reafirmarse en Oberá, donde se reencontró con esos platos típicos y costumbres que lo conectan con su historia.

Desde sus primeros años en Misiones, participa de la Fiesta del Inmigrante, tiempos que según confesó, extraña con frecuencia. “Antes la fiesta era un espacio mucho más familiar”, confesó, aclarando que entiende que el crecimiento de la celebración pero que “uno con el tiempo se va volviendo reacio a los cambios y extraña las antiguas costumbres con sus formatos originales”.

Orgullo de portar la bandera

Desde hace doce años, en cada desfile Benigno Esquivel es el encargado de portar la bandera española. Compromiso que asume con grandeza. “Llevar la bandera representa un orgullo, una emoción enorme, es algo que uno siente y a veces es imposible de describir, porque estás llevando algo muy valioso”, explicó.

“Es importante que las personas conozcan más de las colectividades, no sólo de la española, porque eso forma parte de nuestra historia”, reflexionó, destacando la importancia de esta celebración que permite reflejar el esfuerzo de los pioneros como así también la riqueza en diversidad cultural e histórica que convive en la tierra colorada.

Así, con historias, con emociones y con una gran muestra de culturas, gastronomía y también espectáculos, continúa en el Parque de las Naciones de Oberá la Fiesta Nacional del Inmigrante. Anoche, al cierre de esta edición se esperaba el concierto de Marcela Morelo.

Mientras, hoy el predio abrirá a las 10 y se vivirá una jornada especial en el marco del Día del Inmigrante con actividades durante todo el domingo.



Programa

Hoy

10: Apertura del predio

Acto del Día del Inmigrante

12.30: Entrega de premios Maratón del Inmigrante

14: Tarde de los Niños (Escenario Mayor)

Ballet Colectividad Española

Ballet Colectividad Nórdica

Ballet Colectividad Checa

Ballet Colectividad Japonesa

Ballet Colectividad Brasileña

Ballet del Centro Cultural Argentino

Ballet Colectividad Ucraniana

Ballet Colectividad Italiana

Ballet Colectividad Árabe

Ballet Colectividad Francesa

Grupo de Danzas Rusas y Belarusas

Ballet Colectividad Paraguaya

Ballet Colectividad Portuguesa

Ballet Colectividad Polaca Oberá

Ballet Colectividad Suiza Oberá

Noche cervecera

19: Cuadro Apertura

‘Ryuujin Daiko’ -grupo TAIKO, invitado – Jardín América Misiones

Ballet Colectividad Ucraniana

Segunda presentación de Reinas

Ballet Colectividad Alemana

Ballet Colectividad Checa

Ballet Colectividad Suiza

Banda RP 2000

02: Cierre del Predio.