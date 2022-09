El entorno del atacante a CFK está bajo la lupa de la Justicia

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

La investigación judicial sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que llevan adelante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, buscará en los próximos días responder si el agresor detenido actuó solo y cuál fue el recorrido que hizo en los momentos previos al ataque.

También se analizan los mensajes recibidos por el sospechoso en su celular; el acceso al arma que utilizó; su perfil y el de su “entorno violento”.

La posible participación de Fernando Sabag en foros digitales y redes sociales en las que se comparte contenido neonazi es uno de los elementos enfocados con particular atención por parte de los investigadores que dieron intervención para esa parte de la pesquisa a la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFECI) que encabeza el fiscal Horacio Azzolin.

Si bien trascendió que el perfil de Instagram de Sabag Montiel había sido ocultado por la firma Meta, para evitar difundir contenidos de personas que revindiquen la violencia, esa información aún no fue formalizada en el expediente y los investigadores intentan determinar si alguien de confianza del agresor llegó a manipular contenidos en las horas posteriores al ataque.

Un dato que está bajo análisis es que las redes sociales del agresor registraron movimientos después de las 23 horas del jueves, cuando Sabag Montiel llevaba dos horas detenido. Quienes monitorearon sus redes durante aquella noche y la madrugada del viernes aseguran que los perfiles del atacante fueron modificados.

“Estamos trabajando muy fuertemente en el perfil del agresor”, aseguró ante Télam una fuente de la investigación, mientras que otro de los voceros consultado puso énfasis que los contactos de Sabag Montiel con otra gente de características violentas, que hubieran podido estar al tanto de los planes del sospechoso..

El origen del arma

Por su parte, esa pistola Bersa calibre .32 había pertenecido hasta el 2021 a un hombre domiciliado sobre la calle Condarco, en Villa del Parque, vecino en aquel entonces del atacante.

El dato ya fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la jueza Capuchetti, ante quien el viernes el imputado se negó a declarar y no hizo mención sobre el arma, dijeron las fuentes judiciales, quienes confirmaron que el hombre permanecía encerrado ayer en una celda individual de la sede policial de la calle Cavia, en el barrio de Palermo, y custodiado por dos efectivos.

Los resultados de la pericia ordenada por la Justicia federal a la pistola Bersa calibre .32 con la que Fernando Sabag Montiel, alias “Tedi”, intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner en la noche del jueves ya son parte del expediente.

¿Por qué no salió el disparo? La respuesta es simple: la Policía Federal determinó que “Tedi” no accionó la corredera de manera manual, o no quiso hacerlo. Entonces, ninguna bala se montó en la recámara. Sabag Montiel podría haber explicado esto en su indagatoria, pero se negó a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti.



“Un lobo solitario”

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, dijo ayer en declaraciones radiales que el hombre detenido por intentar asesinar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habría actuado por iniciativa propia y no sería parte de una conspiración mayor: “Todo indica que estamos frente a un ‘lobo solitario’”, señaló el funcionario, entrevistado en el programa Toma y Daca. Sobre el implicado, añadió: “La AFI nunca tuvo bajo el radar a este hombre que le dicen brasileño, pero llegó a la Argentina cuando tenía cinco años. Es tan ‘argento’ como nosotros”. Rossi sostuvo que “es apresurado culpar al operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta”.