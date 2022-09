El trail como cable a tierra para enfrentar a la esclerosis múltiple

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

El 25 de diciembre del año pasado marcó un antes y un después en la vida del docente obereño Héctor Horacio Krombauer (31). Esa mañana se levantó y sintió, sin saberlo aún, los primeros síntomas de una enfermedad que lo acompañará toda la vida.

Pero más allá del primer impacto, enseguida activó en positivo y se enfocó en el mejor tratamiento posible para la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que degrada la cubierta protectora de los nervios e interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo.

Entre los síntomas sobresalen la pérdida de la visión, dolor, fatiga y disminución de la coordinación.

“El 25 de diciembre del año pasado me levanté para ir al baño y veía que todo giraba. Volví a la habitación y le conté a mi señora. No soy de tomar alcohol, así que no era eso. Fuimos a la guardia de una clínica, pero no me tomaron muy en serio porque pensaron que estaba tomado”, contó Krombauer (31).

Tiempo antes había corrido su primer trail en Montecarlo y empezó a tomarle el gusto a la disciplina que combina perfecto con la geografía de Misiones.

Pero a finales del año pasado todo se redujo a obtener un diagnóstico certero para eso que le estaba pasando.

“La semana previa sentía mucho dolor muscular, se me adormecían un brazo y una pierna, pero como era fin de año pensaba que era cansancio. Después empecé a ver borroso”, enumeró.

Tras el episodio del 25 consultó con un neurólogo del Hospital Samic y una resonancia confirmó lesiones en el cerebro. Una punción lumbar y estudios de sangre confirmaron el diagnóstico.

Superación constante

En diálogo con El Territorio, recordó el momento en que el médico le dijo que tiene una enfermedad que lo acompañará toda la vida.

“El doctor Laudelino me dijo: ‘no te va a matar, pero te va a acompañar hasta la muerte. No hay cura, pero hay tratamiento’. Esa primera semana no me quería levantar porque fue un impacto fuerte”, reconoció.

Luego fue derivado al neurólogo Emanuel Silva, en Posadas, quien le suministró el tratamiento.

Compenetrado con la patología, Krombauer mencionó que “es una enfermedad autoinmune, donde hablando mal y pronto las células de la defensa del cuerpo se desconocen y se empiezan a lesionar al organismo”.

“A nivel mundial hay once tipos de tratamiento. Mi tratamiento consta de pastillas y, por mi peso, tuve que tomar 19 pastillas. Dos pastillas por día, durante cinco días; después paré cinco semanas y tomé las nueve restantes. Es un tratamiento para todo el año y terminé el lunes pasado”, detalló.

Subrayó que toleró la medicación sin problemas y debe seguir algunas recomendaciones básicas, como no tomar alcohol y realizar actividad física para mantener activos los músculos.

Y en el trail encontró “un cable a tierra donde comparto con mi señora y amigos, y trato de superarme día a día. En cada trail son dos o tres horas que mi mente está en otra cosa, todo el tiempo tratando de superarme”.

“En marzo corrí mi primer trail con esclerosis, en San Pedro, y cuando llegué a la meta me largué a llorar de la emoción porque fue una superación inmensa, después de tantos dolores y el impacto que significó la enfermedad para toda la familia”, subrayó emocionado.



La importancia de la detección temprana

Carismático y locuaz, Héctor Horacio Krombauer sabe comunicar de qué se trata la enfermedad y tiene un mensaje positivo para quienes tengan dudas o puedan estar pasando por lo mismo.

“A cada uno la esclerosis múltiple le pega de manera diferente, por eso es fundamental que ante el primer síntoma vayan al médico, que no se dejen estar y hagan actividad física. En mi caso fue positivo la detección temprana. Me di cuenta porque veía doble y consulté enseguida. La enfermedad afecta el sistema nervioso central y la parte muscular, por eso tiene varios síntomas”, precisó el docente.

Contó que hace una vida normal, trabaja, entrena y disfruta de otro hobby como la fotografía. Además agradeció la contención y profesionalismo de sus médicos. En tanto, recordó una anécdota que grafica de qué se trata la enfermedad que lo acompaña: “Corrí un trail sin medicación y el médico me había dicho ‘cuando tu cuerpo levante temperatura vas a sentir a la enfermedad’, y así fue: entraba al monte y veía destellos donde había poca luz. Ahí estaba la enfermedad. También tenía dolor de cintura. Pero con la medicación no sentí más efectos, gracias a Dios”.

