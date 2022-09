El Peque Schwartzman cayó en tercera ronda y el US Open ya no tiene argentinos

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:01hs.

El US Open 2022 ya no tiene argentinos. La jornada de ayer tuvo la eliminación de Diego Schwartzman, único argentino que quedaba en pie, a manos de Frances Tiafoe por un boleto en octavos de final. Después de un gran arranque en el que llegó a estar 5-3 arriba en el primer set y con tres puntos para ganarlo, Schwartzman no pudo recuperarse del golpe y terminó perdiendo por 7-6, 6-4 y 6-4.

Schwartzman quien tiene como mejores actuaciones en Nueva York sus arribos a los cuartos de final en las ediciones de 2017 y 2019, había alcanzado esta instancia tras haber dejado en el camino al estadounidense Jack Sock (107) y al australiano Alexei Popyrin (84).