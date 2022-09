Bizarrap, entre los 100 más creativos de Forbes

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

A mediados de julio, Bizarrap rompió un nuevo récord: su Session #52 se convirtió en la canción más escuchada del mundo. Con la participación invitada de Quevedo, el tema se instaló en lo más alto de la lista de streaming.

La revista Forbes de España puso al DJ y productor argentino en la tapa. Una edición especial con “los 100 más creativos en el mundo de los negocios”. La publicación -especializada en el mundo de los negocios y las finanzas- le realizó una extensa entrevista. “Justo lo hablaba con Quevedo cuando conocimos la noticia, no lo podíamos creer. Había canciones que habían creado más revuelo antes de salir… Y esta sabía que podía ir bien, porque la canción me encanta, pero tuvo una recepción de la gente impresionante. No me lo esperaba, pero la música sorprende”, contó Biza a la revista.