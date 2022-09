Las indirectas de Tamara en redes tras el escándalo con L-Gante

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

L-Gante sigue en el ojo de la tormenta por un video en el que aparece saliendo de un hotel alojamiento con una de sus bailarinas, Luli Romero.

La grabación se viralizó rápidamente y no tardó en llegarle a Tamara Báez, que habría tomado la decisión de ponerle un punto final a su relación con el padre de su hija.

La joven juega al misterio en las redes sociales pero tira indirectas que dan a entender la desilusión que siente ante el engaño, que se hizo público. “Ultimando detalles”, comentó en una foto donde posa con su abogado, a quien visitó este viernes.

En otra publicación, se mostró con su beba Jamaica -que cumplirá un año dentro de unos días- y remarcó que “ella brilla con su hija, lo demás es gilada”. Acto seguido, compartió una frase que generó más dudas sobre su presente amoroso: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”.