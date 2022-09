Unánime repudio de Diputados al atentado contra Cristina Kirchner

domingo 04 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

En una sesión especial que se realizó ayer al mediodía, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de declaración que repudia el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves pasado cuando al llegar a su domicilio fue atacada por una persona que le gatilló con un arma cuyo disparo no salió.

El hecho que conmocionó al país tuvo ayer su capítulo político. La Cámara de Diputados de la Nación logró que, a pesar de las diferentes posturas ideológicas de los legisladores que la componen, pueda ponerse de acuerdo en votar de manera mayoritaria un proyecto que condenó ese atentado y exigió su pronto esclarecimiento.

La sesión duró una hora y media. Se extendió entre las 13 y las 14.30, luego de un encuentro de labor parlamentaria que fue clave para lograr ese acompañamiento de la mayoría en el recinto al momento de levantar la mano a favor del voto.

Porque en esa reunión de labor parlamentaria se modificó el texto original del proyecto de resolución en el párrafo que mencionaba “discursos de odio” y apuntaba contra “diferentes espacios políticos, culturales, judiciales y mediáticos” como sus promotores.

Desde la oposición explicaron que esa redacción original “acusaba sin fundamentos a varios sectores sociales de manera absolutamente injusta”. Y también destacaron que “aún no se sabe casi nada sobre el hecho que está siendo investigado por la justicia, por lo tanto adelantarse a señalar culpables lejos de pretender unidad siembra más división en la clase política y en toda la sociedad”.

Al modificarse el texto, se logró el acompañamiento de la mayoría parlamentaria que ayer votó a mano alzada en el recinto y luego se sucedieron una docena de discursos políticos que evidenciaron que la grieta sigue más viva que nunca en la cámara baja.

En ese contexto, el bloque del Pro votó la resolución de repudio pero luego se retiró del recinto porque según explicó el presidente de ese espacio político, Cristian Ritondo “nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas”.

En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo de votar el texto, por no estar de acuerdo con los cambios introducidos a último momento durante la reunión de labor parlamentaria.

El texto del repudio aprobado ayer

El proyecto aprobado ayer por la Cámara de Diputados de la Nación señala un “enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia.”

Seguidamente los diputados nacionales exigieron “el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia” y exhortaron “a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”.



Lo que dijeron los diputados

Cecilia Moreau

“La verdad que nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocase presidir, habiendo nacido en democracia’’ dijo Cecilia Moreau, flamante presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Al cerrar el debate expresó que “nunca más tengamos que sesionar por este tipo de hechos”.

Mario Negri

“Las ostensibles fallas en la organización de la seguridad de la vicepresidenta deben ser revisadas por ella, por el presente y por el futuro de quien sea. Los móviles del agresor deben ser esclarecidos. En este tipo de atentado que enmudecen, que nadie los espera, hay un punto clave: hay que ordenar las responsabilidades, las que corresponden, como encargado de la seguridad y a las justicias, los que tienen que ver con el delito. No se puede mirar hacia un costado mientras transcurren los días”.

Javier Milei

“La casta utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito político. Los políticos no tienen privilegios, saltan cuando tocan a uno de la casta. Lo único que a ustedes les importa es mantener sus privilegios.

¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once, o cuando mataron al fiscal Nisman, o cuando fue el atentado de la Amia o de la Embajada de Israel? ¿Qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó?”

Germán Martínez

“El ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue un hecho policial sino político. Las cosas no serán iguales después de este intento de magnicidio. En algún lugar el consenso alcanzado hoy tiene que iniciar un proceso que nos permita darle sistematicidad al análisis, que la política se haga cargo positivamente de lo que pasó”, destacó el diputado Germán Martínez que preside el bloque del Frente de Todos.

José Luis Espert

“No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un sábado para tratar un hecho de índole policial que tiene que ser dilucidado por la Justicia. Cuando no hemos logrado tratar la ley de alquileres, la ley de abastecimiento que es una ley cavernícola de hace más de medio siglo”, destacó el diputado de la Libertad Avanza, José Luis Espert.

