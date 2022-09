Figuras del deporte argentino se solidarizaron con la Vicepresidenta

sábado 03 de septiembre de 2022 | 11:00hs.

Inés Arrondo, expresó su "apoyo y solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un intento de magnicidio este jueves saludaba a sus seguidores al llegar a su domicilio del barrio porteño de Recoleta y por el caso en el está detenido Fernando Sabag Montiel de 35 años como único autor.

"Es terrible lo que acaba de suceder. #FuerzaCristina. Todo nuestro apoyo y solidaridad ante este intento de atentado contra la vida de nuestra vicepresidenta", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Carlos Retegui, ex entrenador de Los Leones –campeón olímpico en Río 2016- y Las Leonas –campeón del Mundo en Argentina 2010- también se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Me solidarizo con lo que pasó con la vicepresidenta. Hay que buscar una paz en el país para que todos podamos estar un poco mejor", señaló Retegui en diálogo con la radio DSports.

Para Retegui, la Argentina vive "un día especial", con un hecho que generó una conmoción local y mundial, y alentó "un momento de reflexión en general".

Carlos "Chapa" Retegui repudió el intento de magnicidio que sufrió la Vicepresidenta de la Nación

El ex director de Deporte Social del Ministerio de Desarrollo Social, designado durante el segundo mandato de la ex presidenta, consideró que es "un momento de quiebre en la historia de los países y de la vida de la gente" tras el intento de magnicidio.

"Es una imagen muy fuerte para el mundo", agregó el hoy, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los ex deportistas y parte del deporte argentino fue Lucas Victoriano, el ex base del Real Madrid y Selección Argentina de Básquet, que en sus redes sociales se expresó sobre el intento de homicidio de la ex Presidenta de la Nación y pidió la unión de los funcionarios nacionales.

Un hombre de origen brasileño, con nacionalidad argentina, identificado como Fernando André Sabag Montiel, gatilló un arma de fuego a centímetros del rostro de la Fernández, el cual fue atrapado por los partidarios y luego detenido por la policía, que lo trasladó a una dependencia de la zona.

Por su parte, el Comité Olímpico Argentino (COA), en su cuenta oficial de Twitter, se sumó a los repudios de los organismos deportivos del país.

"El Comité Olímpico Argentino repudia el ataque sufrido por la Sra. Vicepresidenta y se manifiesta en contra de cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y los derechos humanos", publicó el COA.

En tanto, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) dispuso la suspensión de actividades deportivas y administrativas en sus oficinas, a raíz del feriado nacional decretado por el presidente Alberto Fernández.

JORGE SAMPAOLI, EX DT DE LA SELECCIÓN Y SU REPUDIO

"No a los discursos de odio, siempre con la democracia. Lo que ocurrió con Cristina Kirchner es inaceptable. #NuncaMas", así se proclamó el ex entrenador de la Selección de fútbol, Jorge Sampaoli desde su cuenta de Instagram.