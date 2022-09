Pericia psiquiátrica determinó que el atacante es “sano mentalmente”

sábado 03 de septiembre de 2022 | 6:04hs.

La primera pericia psiquiátrica realizada al atacante de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner determinó que es “sano mentalmente”. Según informó ayer la señal de cable C5N, los especialistas determinaron que Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, está ubicado en tiempo y espacio y que es consciente de sus actos tras el atentado en el que le apuntó a la exjefa de Estado

El hombre, de nacionalidad brasileña está imputado en el expediente caratulado “homicidio calificado en grado de tentativa.

En tanto, los investigadores no descartan ninguna hipótesis en el análisis de la agresión reportada en la puerta del edificio en el que reside la vicepresidenta, en la esquina de Juncal y Uruguay de Buenos Aires.

Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, estaría vinculado a organizaciones del nazismo que operan en el país. Ayer en un allanamiento en su casa se encontraron más de 100 balas.

El acusado se negó a declarar ayer por la tarde ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes lo indagaron en la sede la Policía Federal de la calle Cavia.

Fernando Sabag se negó a declarar.

Durante la primera parte de la pesquisa, los investigadores intentaban reconstruir el camino completo del imputado hasta que llegó a colocarse a metros de la expresidenta, a la vez que, por medio de una batería de pruebas, intentan determinar “si actuó solo o con alguien más”.

La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo ya tomaron una treintena de testimonios entre los que se destaca el de la propia expresidenta Fernández de Kirchner, quien los recibió en su casa y pudo reconstruir los hechos desde su óptica, la de la víctima.

La vicepresidenta declaró como testigo durante casi 50 minutos en su departamento de Recoleta, se mostró “entera” y predispuesta a declarar sobre lo ocurrido el jueves por la noche; “tenía ganas de declarar”, señalaron quienes la acompañan desde temprano.

También declararon los custodios de la Policía Federal a cargo de la seguridad de la vicepresidenta. Además la justicia abrió el celular del acusado. Lo hizo en el juzgado de Capuchetti. De allí puede surgir información de los últimos días y horas de Sabag Montiel.

La jueza en el lugar de los hechos

Ayer a la mañana la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo estuvieron en la esquina de la casa de Cristina Kirchner. Capuchetti llegó a las 7.20, habló con los integrantes de la Policía Federal que trabajan en la zona desde el jueves por la noche, y se retiró. No subió al departamento de Cristina Kirchner ni tuvo contacto con la vicepresidenta. A las 7.45 ya había regresado junto a los fiscales a Comodoro Py para continuar trabajando en el caso, informaron fuentes judiciales.

La zona amaneció ayer con una importante custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Además, mientras se llevan a cabo las pericias de rigor, se estableció un perímetro con una faja de color naranja con la leyenda “escena del crimen, no pasar”, la cual restringe el acceso a la zona en la que se encuentra el departamento en el que reside la vicepresidenta.



En pocas líneas

Líderes del mundo condenaron el ataque

Los principales líderes globales expresaron su repudio contra el ataque a CFK. Cancillería recibió múltiples mensajes en privado. Lo mismo sucedió con las representaciones diplomáticas alrededor del mundo. Además de los líderes regionales, que se anifestaron de inmediato en redes sociales, ayer lo hizo el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, quien condenó enérgicamente el atentado.

El papa Francisco habló con Cristina

El papa Francisco se comunicó telefónicamente ayer con la vicepresidenta, a quien además le envió un telegrama, en el que le expresó su “solidaridad y cercanía en este delicado momento” tras el ataque que sufrió en la puerta de su domicilio. “El papa Francisco se comunicó telefónicamente con la vicepresidenta para expresarle su solidaridad”, informaron ayer los voceros de la vicepresidenta.

Hoy habrá una sesión especial en Diputados

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para hoy a las 12 para repudiar el intento de magnicidio. La decisión de convocar a una sesión especial fue oficializada ayer, minutos después de que finalizara la reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participó la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau y el titular del bloque de diputados del Frente de Todos. La oposición informó que no participará.

Mendoza y Jujuy no se adhirieron al feriado

Los gobiernos de Jujuy y Mendoza no se plegaron al feriado nacional decretado por el presidente de la Nación Alberto Fernández a través de una cadena nacional en el marco del atentado a Cristina.

Las administraciones de ambas provincias, gobernadas por Gerardo Morales (Jujuy) y Rodolfo Suárez (Mendoza) comunicaron a través de sus redes sociales la decisión de no acatar la disposición de alcance nacional.