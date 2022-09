sábado 03 de septiembre de 2022 | 1:00hs.

Agustina Villalba, Roque Acevedo, Lorena Paz y Agustín Aranda, disfrutando en The Rox.

Agustina Villalba, Roque Acevedo, Lorena Paz y Agustín Aranda, disfrutando en The Rox.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Despechá - Rosalía

2 Quevedo: Bzrp Music

Sessions Vol. 52 -

Bizarrap; Quevedo

3 Traductor - Tiago PZK;

Myke Towers

4 N5 - Lali

5 Provenza - Karol G

6 Te felicito - Rauw

Alejandro; Shakira

7 Bailé con mi ex -Becky G

8 París - Morat; Duki

9 Plutón - Kenia Os; CNCO

10 La Loto - Anitta; Becky G; Tini Stoessel





Fútbol y acrobacias para celebrar el #FreestyleDay

El fútbol no sólo significa jugar en equipo en una cancha, también se puede llevar a cabo de forma individual, ¿cómo? a través del fútbol free style.

En los últimos días Tik Tok compartió una consigna para celebrar el día mundial del fútbol freestyle, que es el 1 de septiembre. Con la consigna, invitaban a compartir videos con el hashtag #freestyleday a aquellas personas que se desempeñen en este deporte.

Los usuarios coparon la plataforma con el despliegue de toda su destreza, el video con más compartidos es el de la cuenta “cultofutbol” en la que se le ve a una futbolista haciendo trucos con la pelota combinado con diversas acro-bacias. El video ya cuenta con 38 mil “me gusta” y continúa replicándose en la plataforma.

Los juegos de Call of Duty confirman su llegada a Xbox Game Pass

Cuando Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, muchos teorizaron alrededor de la misma pregunta: ¿cuántos juegos de la desarrolladora estadounidense llegarán a Xbox Game Pass? De esta duda surgieron especulaciones que relacionaban a franquicias como Call of Duty, pero la compañía no terminaba de confirmar títulos específicos.

Ahora, Call of Duty, Overwatch y Diablo llegarán a Xbox Game PassAhora, y fue el mismo Phil Spencer - a cargo de Gaming en Microsoft - quien ha comentado los planes de Xbox en torno a los juegos de Activision Blizzard.

También destacó que tienen intenciones de crear una comunidad de jugadores activos.

Cumpleaños de Agustina Meza (tercera a la derecha), en Holy.

Cumpleaños de Mariángeles Svancara (en el centro).

Cumpleaños de Mica Leguizamón.

Ernesto Spengler, Susana Kleisinger, Gretel Spengler y Gonzalo González.