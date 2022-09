Eldorado: 365 personas con discapacidad tienen interrumpidos sus tratamientos

viernes 02 de septiembre de 2022 | 12:09hs.

Son 365 las personas con discapacidad que vieron interrumpidos sus tratamientos en la localidad de Eldorado. El dato fue brindado por familiares y profesionales que prestan servicios a las personas con discapacidad, y surge de un relevamiento que realizaron luego de desatado el conflicto por el atraso en el pago de las prestaciones.

Familiares y profesionales hicieron uso del Espacio Ciudadano existente en el Concejo Deliberante. Para plantear las dificultades que atraviesan en los tratamientos a las personas con discapacidad debido al atraso en el pago de las prestaciones.

La fonoaudióloga Carolina Coronel habló en representación de los prestadores de servicios y fue quien bridó el dato de los 365 pacientes “Prestadores de servicios, familiares y personas con discapacidad hacemos extensiva a la sociedad la preocupación por las prestaciones ofrecidas a lo largo de todo nuestro país. Por la falta de regularización de los honorarios de los profesionales, y por toda esta situación, En Eldorado pudimos releva que 365 personas tienen suspendidas sus prestaciones. Esto genera una doble vulnerabilidad de derechos. Por un lado los pacientes que ante la falta de atención queda en un total estado de indefensión, pudiendo generar en ellos retrasos o paralizaciones en los avances ya adquiridos”.

Por su parte Cristina Russi, madre de un niño con discapacidad, hizo hincapié en la falta de acciones del municipio y del Consejo Municipal de Discapacidad en algunos de los temas planteados “A nivel local hay cosas que se pueden hacer. Porque para poder defender los derechos de los niños con discapacidad hay que ocuparse, leer, informarse, pero también hay (en mi caso) que cocinar, salir a trabajar, hay que estar con el niño, el niño tiene que tener tiempo de ocio, no puede estar todo el tiempo en terapia o escuelas tratando de estar a la altura de sus pares. Y esas herramientas teniendo formado un Consejo de Discapacidad en el municipio se deberían poder brindar”.

Otro padre de niño con discapacidad visual, conto las peripecias que debió sortear para que le reconozcan el transporte a su hijo “Mi hijo requiere de una maestra integradora. En estos momentos no está asistiendo a la escuela porque a la maestra integradora éste año cobró un solo mes su trabajo. Por otro lado no me aprobaron el transporte de mi hijo durante un año. Recién me lo aprobaron el mes pasado, pero lo presenté en diciembre del año pasado. MI hijo va a la escuela de no videntes en Posadas., y recién ahora me aprobaron el transporte. Él necesita una compañera terapéutica pero eso no me lo aprobaron, sólo me aprobaron la maestra integradora y la maestra de apoyo”.