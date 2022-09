Wellbach llamó a la reflexión en un hecho que atenta contra la democracia

viernes 02 de septiembre de 2022 | 9:33hs.

“Lo que creo que como sociedad hemos evolucionado de muchísimas cosas lo que sí no hemos evolucionado es en estas cosas que es erradicar la violencia en la convivencia cotidiana respetando las ideas como personas”, dijo el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

El funcionario apuntó que, “en esta etapa de nuestra humanidad todavía tenemos un enfrentamiento fuerte con muchas guerras en muchos lugares del mundo por la intolerancia y creo que el día de hoy es simbólico desde el punto de vista para reflexión y la reflexión pensada desde mi lugar y no desde el lugar del otro, no pensar que la culpa la tiene el otro sino qué responsabilidad tengo yo para contribuir a la tranquilidad, a la paz interior no solamente en lo político, sino en montón de otras cosas para que esto no siga así en nuestro país”.

“No es un día para enardecernos en posturas personales o propias me parece que es un día para pensar, qué errores cometí en toda esta etapa. El día de hoy no es un día más, se atentó contra la vicepresidenta de la Nación cosa que no se si alguna vez ocurrió en la Argentina, ocurrió contra ex presidentes por algunaa situaciones complejas, pero no ha ocurrido en nuestro país y es grave institucionalmente y el Estado en su totalidad debe revisar en cuanto a la seguridad, pero también fundamentalmente a cómo estamos llevando adelante el camino democrático, me refiero a cómo convivimos con diversidad de ideas”, continuó.

Wellbach llamó a la unión de todos los poderes del Estado para analizar la situación, “esto es gravísimo porque muestra un lado difícil de los argentinos, que es que no estamos conviviendo bien. Entonces los tres poderes debemos estar involucrados, más otros sectores de la sociedad, que creo que también es actor fundamental en esto que es la prensa y pensemos cómo salimos de esto de la mejor manera".