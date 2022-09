Conmoción en el país: trataron de asesinar a Cristina Kirchner

viernes 02 de septiembre de 2022 | 6:08hs.

Un individuo gatilló un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y fue detenido anoche tras la intervención de los custodios de la funcionaria, mientras la pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros del lugar y retenida para pericias. Por el hecho, cerca de la medianoche el presidente Alberto Fernández decretó feriado nacional para la jornada de hoy (ver página 4).

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento en que Sabag Montiel gatilla y la vicepresidenta reacciona ante el ruido.

El detenido fue identificado por la Policía Federal originalmente como Fernando Zabak (luego corregido a Sabag).

El intento de magnicidio quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública y por al menos un video capturado con un teléfono celular en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.

En una imagen se ve con nitidez cuando la vicepresidenta acaba de bajar de un auto para entrar a su domicilio y un arma se acerca a su cabeza. En la imagen parece que el tenedor del arma intenta disparar, aunque no surge una descarga.

El terrible hecho sucedió cuando la vicepresidenta regresó anoche a su casa en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de La Recoleta, donde una persona infiltrada entre la multitud intentó atacarla con un arma de fuego, un ataque gravísimo que a los pocos minutos fue confirmado desde el Ministerio de Seguridad.

El momento de la detención de Sabag Montiel por parte de la Policía Federal.

Durante la habitual ronda de saludos y afectos que la exmandataria realiza desde hace once días entre los militantes que se acercan a saludarla a su regreso del Senado, un hombre con tatuajes en una de sus manos acercó un arma a centímetros de su rostro y gatilló, aunque no se produjo ningún disparo.

El individuo fue detenido por los custodios de la titular del Senado y luego fue llevado a un móvil de la Policía, donde se cubrió la cara con un abrigo. Minutos después del hecho, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron a través de un comunicado que un “hombre se encontraría armado” y que “se lo identificó procediendo a su detención en la calle Juncal y Uruguay”.

Además, indicaron que “se halló un arma a escasos metros del lugar”.

El arma incautada es una Bersa calibre 32 auto (7.65 mm), que en su base posee una numeración parcialmente borrada (alcanza a leerse ‘250’). Contenía un cargador con cinco municiones, pero sin bala en la recámara, es decir, estaba cargada pero presuntamente no estaba lista para disparar. “Tenemos que esperar que científica haga el análisis”, dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.



El perfil y los antecedentes de Sabag

Fernando Andrés Sabag Montiel es el nombre del agresor que apuntó y gatilló con un arma en la cabeza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El hombre nacionalizado argentino pero de origen brasileño tiene 35 años y antecedentes penales en el uso indebido de armas. El 21 de marzo de 2021 fue advertido con una contravención al portar un arma no convencional en su domicilio en el barrio porteño de La Paternal. Sabag está inscripto como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre”. En una de las primeras imágenes personales conocidas del brasileño darían a entender que tendría tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi. Conocido el hecho, en redes sociales lo identificaron como el hombre que semanas atrás salió al aire en Crónica TV desde un móvil en la calle, con el alias Salim y el notorio tatuaje en el codo. El hombre cuestionaba la política de planes sociales que se le cuestiona desde la oposición al oficialismo. “Mi novia tenía planes sociales, dejó de tenerlo porque no da sacar la misma plata...”, alcanzó a decir. Su pareja, vendedora de algodón de azúcar, aseguró en la ocasión que los planes sociales “fomentan la vagancia”.

