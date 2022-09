Crucero vuelve al ruedo en medio del escándalo

viernes 02 de septiembre de 2022 | 6:05hs.

Crucero, inmerso en una nueva polémica con jugadores involucrados en supuestas apuestas deportivas, recibirá desde las 16 a Unión de Sunchales en lo que será el inicio de la fecha 28 del torneo Federal A.

Desde la dirigencia del club confirmaron ayer que continúan armando la carpeta de pruebas que presentarán al Tribunal de AFA y muy posiblemente a la Justicia de Buenos Aires para iniciar la investigación que determinará si son dos o más jugadores del Colectivero están sujetos a amaños de partidos en esta campaña.

Mientras este punto intenta llegar a una resolución en no más de 20 días, el equipo debió prepararse en la semana para un nuevo desafío determinante en la zona norte del Federal.

La última derrota, con goleada incluida, en manos Defensores de Pronunciamiento fue un cachetazo que sin dudas se hizo sentir en el seno del plantel; y es que Crucero fue superado en todas sus líneas en Entre Ríos, principalmente la defensiva.

Los números de visitante se siguen manteniendo como el talón de Aquiles de la temporada. De 39 puntos en juego, el Colectivero apenas cosechó nueve y la gran mayoría lo hizo en la primera parte del torneo cuando Pico Salinas era el DT. Tiempos muy lejanos si se repasan todas las turbulencias que sufrió el club hasta la fecha.

Pero si bien el presente no le sonríe, el destino aún todavía no le da la espalda: Crucero se encuentra a sólo cuatro unidades de los puestos clasificatorios en las posiciones y con seis partidos por jugar. Eso sí, ya casi no hay margen para el error.

Ante Depro el equipo mostró la peor cara defensiva. Los laterales tuvieron una tarde para el olvido bajo los comandos de Lucas Vera y Gonzalo Melgarejo; y para colmo la zaga Aquino-Abello tampoco estuvo en sintonía. Párrafo aparte para las desconexiones entre el medio y la delantera.

Obviamente que existió la autocrítica para intentar dar vuelta de página rápidamente y pensar en lo que viene.

Para este compromiso con el Bicho Verde se producirá el retorno de Nicolás Inostroza al lateral izquierdo (cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de amarillas).

La mala noticia pasa por el zaguero Lautaro Brienzo que se podría perder lo que resta de la temporada. El hombre de 23 años padece un dolor importante en la rótula de la rodilla derecha.

Además, en el mediocampo Leonardo Morales y Tobías Arévalo están al límite de amarillas y deberán cuidarse.

Palabras de aliento

El técnico Adrián Álvarez avisó en varias ocasiones que el plantel es corto pero que no bajarán los brazos en la búsqueda del objetivo: “Lo que se hace es trabajar en la semana, darle un plan de juego a los jugadores. Hay cuestiones extra futbolísticas y desorden del juego que no nos permite conseguir los resultados”.

“Tenemos un equipo corto y si estamos tan cerca de la clasificación es triple mérito de los jugadores”, cerró.

La actualidad del rival de esta tarde no es la mejor. Si bien Unión (S) viene de ganarle como local a Sportivo Las Parejas, ese triunfo cortó una pésima racha de 8 encuentros sin triunfos, que lo dejó al borde de la zona roja.

Con 23 puntos, los de Sunchales están apenas uno por encima de Atlético Paraná y cuatro arriba de Juventud Unida de Gualeguaychú, último en la tabla, por lo que en Misiones intentará buscar un triunfo que lo saque de la parte baja.