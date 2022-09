Perdió todo: le prendieron fuego la casa por venganza

jueves 01 de septiembre de 2022 | 6:08hs.

Valeria Izarrualde tiene 24 años y junto a su pequeña hija de tres años vivía sobre la calle Isla Victoria del barrio Las Palmeras de Puerto Iguazú. Ahora, de esa morada sólo quedan humo y escombros negros por la acción del fuego. Lo perdió todo.

La trama detrás de este hecho no tiene que ver con un accidente doméstico. Ella denuncia que un conocido delincuente del barrio se la quemó de forma intencional luego de que su ex pareja lo golpera porque se robó varias pertenencias del mismo inmueble, incluidas las ropas de pequeña.

El calvario de la madre comenzó el pasado 24 de agosto mientras se encontraba en la localidad de Comandante Andresito al cuidado de sus hermanos menores y su hermana mayor, que tiene un retraso madurativo. Fue a ayudar a su madre, que estaba en Posadas por estudios médicos para determinar si padece cáncer.

Fue durante su ausencia que un hombre se llevó varios artículos de la vivienda, entre ellos un televisor, la mayor parte de la ropa de su pequeña hija de 3 años de edad y utensilios de cocina. Los vecinos le avisaron e incluso aportaron videos en los que se identificaba al ladrón, que resultó ser una conocido vecino del barrio con consumo problemático a los estupefacientes.

Como Valeria estaba lejos le pidió ayuda a la familia del padre de su hija, del que está separado hace más o menos un año. “Yo le pedí a la hermana del papá de Wendi, mi hija, y ella no podía. Entonces vino Jonathan a la casa y se enojó mucho porque se llevaron la ropa de la hija. Buscó al ladrón, lo golpeó y no hizo la denuncia”, contó Valeria en diálogo con El Territorio.

Los vecinos realizaron una colecta para ayudar a Valeria. Foto: Norma Devechi

Sin embargo, la situación no quedó allí y unos días después su casa terminó totalmente incendiada. Los vecinos del lugar señalaron nuevamente al ladrón como autor del hecho, por lo que todo indica que se trató de una venganza por las represalias que tomó el padre de su pequeña.

La mujer debió volver a Puerto Iguazú ante el siniestro que la dejó en la calle y ahora está tratando de organizar su vida, golpeando puertas y pidiendo ayuda para poder salir adelante.

Volver a empezar

“Estoy parando en la casa de una vecina, fui a la Municipalidad a pedir ayuda, me dijeron que podían venir el viernes. Nosotros no teníamos mucho, una parte de la casa era de material y la otra de madera, no teníamos mucho, pero vivíamos cómodas ella tenía su cama y sus cosas”, dijo compungida entre las cenizas de lo que era suyo.

La joven expresó que es propietaria de la vivienda, que hace changas como domestica o niñera, lo que le sirve para sobrevivir, ya que no recibe ningún aporte del padre de la niña. “Vivimos de eso y de la asignación de mi hija, nunca nos faltó para comer. Pero es muy difícil levantarse de algo así”, se lamentó.

Al volver a Puerto Iguazú, la mujer hizo la denuncia del robo y aportó los videos como prueba. La investigación por el incendio ya se había iniciado por los efectivos de la Policía de Misiones, quienes expresaron a este medio que están tratando de dar con el paradero del señalado.

“Este tipo quiso tomar venganza contra mi expareja que lo golpeó y nos perjudicó a nosotras nada más. Primero con el robo y ahora nos quedamos sin nada. Yo sé que podemos salir adelante, pero necesitamos ayuda. La Municipalidad va a venir a limpiar el terreno y mi hija se quedó hasta sin ropa. Estoy muy agradecida con Yohana que me está dando un espacio, pero me siento incómoda por molestar”, recalcó Valeria.

Los vecinos están organizando una colecta de ropas, utensilios y cualquier donación que pueda ayudar a la joven y a su pequeña hija a salir adelante. Se pueden comunicar al 3757-334668.



El incendio llegó hasta la casa lindante

Los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú emitieron

un parte de prensa en el que detallaron que el pasado domingo 28 de agosto, a las 5.40 de la mañana la guardia del cuartel fue alertado del incendio de la vivienda en Barrio Las Palmeras.

Al lugar acudieron con tres dotaciones, con 15 efectivos ya que tenían información de que las llamas se habían propagado en forma de L a las viviendas aledañas.

Al llegar al lugar las llamas habían consumido la pequeña vivienda y el fuego se propagaba por el techo y cielorraso de otras viviendas.

Rápidamente lograron apagar, solo se registraron daños materiales, la vivienda siniestrada registro pérdidas totales mientras que la aledaña con daños en cielorraso y techo.