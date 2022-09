El terror sigue en cartelera de la mano de su joven maestro

jueves 01 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Jordan Peele es el nuevo director de culto cuando se trata del género de terror y suspenso. Su último filme, Nope, protagonizado por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, narra la historia de dos hermanos que deberán enfrentarse a fuerzas extrañas.

En el último adelanto antes de su estreno, la película presentaba el escenario y el conflicto de Nope: un pequeño pueblo de California que sufrió la invasión de ovnis y las consecuencias que eso traerá a su pueblo hasta el enfrentamiento final.

OJ Haywood (Kaluuya) y Emerald (Palmer) aprovecharán la oportunidad para capturar el momento, pero no se dan cuenta del peligro que esto podría representar para ellos. Una pequeña descripción del filme amplía más la situación: “Los residentes de un rancho solitario en el interior de California son testigos de un descubrimiento extraño y escalofriante”.

En su primera semana en taquilla en Estados Unidos (hace aproximadamente un mes), la película impuso un récord al recaudar 44 millones de dólares en una cifra histórica para un estreno con clasificación R, es decir, para mayores de 17 años. Ante este panorama y la alta expectativa, el director continuó con paso firme luego de que sus hasta entonces únicas películas, Get Out y Us, tuvieron un gran éxito en los cines. Hasta ahora, se han reportado al menos 113.8 millones de dólares en taquillas.

Al decir de muchas personalidades de la industria del séptimo arte en sus redes sociales, Nope se posiciona como la mejor película en lo que va del año sumando fuerzas para que su director vuelva a estar nominado a distintos premios Oscar ya que la joven promesa tiene muchas sorpresas guardadas.

Es que pese a irrumpir muy joven en la industria, Jordan Peele ya fue reconocido por la Academia de Hollywood como Director cuando en 2018 Get Out, su obra prima, obtuvo distintas nominaciones y el Oscar al mejor guión original.

El filme está protagonizado por actores que ya lo acompañaron en otras producciones como en el caso de Kaluuya, quien ganó el Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Judas and the Black Messiah. Se suman al reparto Palmer y Steven Yeun.

Las entradas para disfrutar de la película ya están disponibles tanto en la web como en boletería central del Imax del Conocimiento.



