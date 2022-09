Pepe CibrIán habló tras ser denunciado por abuso sexual

jueves 01 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Esta semana, Raphael Dufort Álvarez ratificó su denuncia contra Pepe Cibrián Campoy por abuso sexual agravado con acceso carnal y grupal. Según lo denunciado, el hecho habría ocurrido en marzo de 2001.“La denuncia fue ratificada el martes. Pasó todo a la unidad fiscal, al Ministerio Público Fiscal, para que comience la investigación, que siempre comienza con el análisis de la víctima, que es una pericial psicológica y psiquiátrica al denunciante”, le explicó Raquel Hermida, abogada de Dufort.

Consultado por Teleshow, Cibrián habló al respecto: “Me parece muy bien que hable este hombre y que diga lo que le dé la gana. Lo mío se va a dirimir en la justicia, no en los medios. No corresponde. No voy a dar ningún derecho a réplica”.