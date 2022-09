Deja Estados Unidos por los tiroteos: “Harto de que la gente muera todos los días”

jueves 01 de septiembre de 2022 | 6:00hs.

Tras más de 20 años viviendo en Los Ángeles y en medio de duras críticas a la sociedad estadounidense, la leyenda del rock pesado Ozzy Osbourne vuelve a radicarse junto a su esposa Sharon en su Reino Unido natal.

Osbourne, de 73 años, es británico de nacimiento y californiano por elección, pero después de pasar décadas en Los Ángeles, la ciudad más poblada del “Estado Dorado”, está listo para dejar atrás Estados Unidos.

“No quiero morir en Estados Unidos. No quiero que me entierren en el jodido Forest Lawn (cementerio local). Soy inglés y quiero estar de vuelta en casa”, sostuvo el artista en una entrevista concedida al periódico británico The Observer.

En esa charla, manifestó que “todo es jodidamente ridículo” en Estados Unidos y afirmó estar “harto de que la gente muera todos los días”.

“Dios sabe cuántas personas han recibido disparos en tiroteos escolares. Y hubo ese tiroteo masivo en Las Vegas en ese concierto. Es una locura”, subrayó.

En la misma entrevista, su esposa Sharon dejó claro que la decisión la tomaron juntos y están muy firmes: “Estados Unidos ha cambiado tan drásticamente. No son los Estados Unidos de América en absoluto”, dijo Sharon. “No hay nada unido en ella. Es un lugar muy extraño para vivir ahora”.

Osbourne planea establecerse en su mansión de Buckinghamshire, tras su sorpresiva aparición de este mes en la clausura de los Juegos de la Commonwealth, en Birmingham, ocasión en la que se volvió a reunir con su compañero de Black Sabbath, el guitarrista Tony Iommi, para una versión de su clásico “Paranoid”.

Se trató de la primera aparición sobre un escenario del legendario vocalista, desde noviembre de 2020, cuando actuó en Alemania luego de haber sido diagnosticado de Mal de Parkinson.

Nuevo álbum y más proyectos

Con 73 años y varios problemas de salud, aunque completamente lúcido y vigente -y sobreviviente de un pasado tiempo de excesos, al mejor estilo rock star-, Osbourne lanzará el próximo 9 de septiembre su undécimo álbum solista “Patient Number 9”.

En este nuevo trabajo, que ya está listo y de lanzamiento inminente, Ozzy cuenta con Eric Clapton, Jeff Beck y el fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, como invitados.

En tal sentido, el músico no descartó futuras colaboraciones con su ex socio en Black Sabbath, ni nuevas giras.

Al finalizar la nota, Ozzy habló sobre su estado de salud y mencionó que espera construir un estudio en su nueva finca para grabar un álbum con Iommi: “Todavía no es el final de Ozzy Osbourne, se los prometo. Si tengo que subir al escenario y casi morir en la primera canción, estaré de vuelta al día siguiente”, dijo.

Es que ya en marzo, el artista se mostró “sin maquillaje” en una extensa entrevista para el el documental Las nueve vidas de Ozzy Osbourne.

El exhaustivo documental que cuenta la tormentosa vida del icónico rockero, se estrenó por la cadena A&E. En el filme, producido por Osbourne Media y Critical Content en exclusivo para la señal, y dirigido por R. Greg Johnston, Ozzy desafió como todo un rocker: “Me retiraré el día que esté en el cajón, y así y todo, me levantaré en pleno funeral para hacer un bis”.

Finalmente, se espera que sus críticas sobre los tiroteos en Estados Unidos agiten las aguas en los medios convencionales y en las redes sociales, en una sociedad cada vez más divididas por el tema del uso de armas, que es reinvindicada por un gran sector del país del Norte, mientras que otro numeroso grupo, incluyendo personalidades del ámbito de la cultura, se muestran a favor del desarme como manera de bajar los índices de violencia y muertes.

En esta línea, varias cadenas de noticias expresaron que el verdadero motivo de la mudanza de los Ozbourne tiene que ver con su disconformidad con los impuestos.