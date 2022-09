Eldorado: vecinos del Bº 9 de Julio solicitan que arreglen las calles internas

miércoles 31 de agosto de 2022 | 15:21hs.

En horas de la mañana vecinos del barrio 9 de Julio impidieron el trabajo de las máquinas de la municipalidad en la calle principal hasta lograr el compromiso del municipio de arreglar las calles internas.

El conflicto se desató a ver los vecinos que estaban terminando los trabajos sobre la calle principal del barrio para mejorar el acceso a la ExpoEldorado a desarrollarse a fines de septiembre, y no proceder al arreglo de las calles internas del barrio.

César Alvez, presidente del barrio explicó “yo estaba en mi trabajo cuando otro integrante de la comisión me dijo que los vecinos iban a salir exigiendo el arreglo delas calles internas que son tres. La Puerto Piray que se inunda siempre y ahí viven familias con chicos que no pueden salir, se les inundan las casas. La calle Democracia y la Ziman. Hace 9 meses que pedimos por nota el arreglo delas calles y no encontramos respuesta. Entonces los vecinos, molestos, impidieron la continuación de los trabajos del acceso para ExpoEldorado, hasta tanto haya un compromiso de arreglar esas 3 calles”.

En el transcurso de la mañana se hicieron presentes funcionarios municipales y se habría logrado un acuerdo con lo solicitado por los vecinos.

“Cuando llegué al lugar donde estaba el problema, continúa Alves, pudimos hablar con la directora de Obras Públicas y el secretario, que se comprometieron a realizar las obras de entubado de la calle Puerto Piray, para desplazar el agua hacia un bañado cercano, instalar alcantarillas sobre la calle por donde ingresa el colectivo ya que cuando llueve nadie puede transitar por ahí porque es muy angosta, y las otras obras. Los vecinos se van a quedar en el lugar hasta que vean que comienzan las obras prometidas”.