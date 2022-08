Este domingo se completa la décima fecha de la Liga de Puerto Rico

miércoles 31 de agosto de 2022 | 12:41hs.

El torneo de la Liga Regional de Puerto Rico llega a su instancia final, con duelos atrapantes, donde se puede conocer al nuevo campeón del certamen, como así también la clasificación al próximo Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.

Este próximo domingo se va a completar la décima fecha, capítulo que inició el último sábado con el empate entre Esperanza de Capioví 1 a 1 ante 25 de Mayo de Puerto Rico en la Cancha Municipal de Capioví. Luego, al día siguiente se debía jugar los demás compromisos, los cuales debieron ser suspendidos por las inclemencias del tiempo.

El día 4 de septiembre se van a desarrollar los encuentros donde puede haber un nuevo campeón o se va a mantener la expectativa hasta la última fecha, todo esto depende de los resultados que se pueden llegar a dar. Si Atlético Leoni gana su respectivo compromiso y Atlético Garuhapé no suma de a tres, automáticamente “el león” gritará campeón.

Si ganan ambos conjuntos la undécima y última fecha tendrá como condimento especial el clásico garuhapeño, donde Atlético Garuhapé buscará la consagración y Leoni hará lo propio en tierras jardinenses ante Atlético Jardín América.

El otro conjunto que también busca dar la vuelta olímpica es Atlético Demisiones de la localidad de Capioví, elenco que juega de local este próximo domingo contra Mandiyú de Garuhapé, debe ganar o ganar el plantel capiovisense y esperar otros resultados a favor, porque en la fecha número 11 estará libre y no tendrá rival, por ende, no podrá volver a sumar luego del cotejo ante el “verde” garuhapeño.

Partidos correspondientes a la fecha 10 de la Liga Regional de Puerto Rico:

Esperanza 1 25 de Mayo 1 (final)

Atlético Demisiones vs. Mandiyú, domingo 4 de septiembre 16 horas

Belgrano de El Alcázar vs. Atlético Garuhapé, domingo 4 de septiembre 16 horas

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Atlético Leoni, domingo 4 de septiembre 16 horas

Papel Misionero de Capioví vs. Atlético Jardín América, domingo 4 de septiembre 21 horas

Lo que le queda a Atlético Leoni (20 puntos)

Fecha 10: visitante de Asociación Helvecia

Fecha 11: visitante de Atlético Jardín América

Lo que le queda a Atlético Garuhapé (19 puntos)

Fecha 10: visitante de Belgrano de El Alcázar

Fecha 11: local de Mandiyú de Garuhapé

Lo que le queda a Atlético Demisiones (19 puntos)

Fecha 10: local de Mandiyú de Garuhapé

Fecha 11: libre.