Buscan en Candelaria a un menor que se ausentó de su hogar

miércoles 31 de agosto de 2022 | 11:45hs.

Alexandra Alcarás busca intensamente a su hijo Bautista Alcaras de 15 años, quien se ausentó de su hogar en Candelaria hace una semana.

La mujer comentó que el adolescente abandonó la vivienda donde convivían luego de una discusión pero tampoco asiste a clase lo que aumentó con el correr de los días su preocupación.

Alexandra diálogó con El Territorio y relató lo ocurrido: "Fue el jueves 25 cuando me entero que el salió para ir al colegio y no asistió a clases (va a 2do año del BOP 82). Cuando regresó le digo que esas cosas no se deben hacer ya que es importante que estudie y salga a delante. Como castigo le saqué el el wifi y eso lo enojó".

"Esa noche hice la cena, comimos y se fue a acostar. A las 12, escucho ruidos en la puerta de atrás y veo que él estaba saliendo con la bicicleta, le digo que entre a la casa pero no quiso y se fue. Yo estoy desesperad y, más me angustia que familiares dicen que yo lo castigaba pero jamás toqué a mis hijos", agregó angustiada.

Además agregó que realizó una denuncia en la Policía local pero hasta el momento no hay respuestas, "quiero que mi hijo aparezca, temo que esté en malos hábitos, pido a la Policía que con la denuncia que hice me ayuden por favor", culminó.