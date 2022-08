Abrieron la inscripción para el curso interfuerzas de la Policía de Corrientes

miércoles 31 de agosto de 2022 | 9:06hs.

Los postulantes admitidos ingresarán como aspirantes a Cabo Inter-fuerza de la Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”. El mismo está destinado exclusivamente para quienes estén incorporados en alguna Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional/Provincial, por el término de un año y medio, como mínimo de cumplimiento en servicio activo al momento de la inscripción, y posean domicilio en Virasoro, Santo Tomé, Colonia Liebig y Garruchos.

Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: Ser argentino/a nativo/a o por opción; tener 30 años como máximo al 31-12-2022; poseer domicilio en las Localidad de Virasoro, Santo Tomé, Colonia Liebig y Garruchos, ya que se los tomará por orden de procedencia; estar Incorporados en alguna Fuerza Armadas o de Seguridad Nacional/Provincial, por el término de un año y medio como mínimo de cumplimiento activo al momento de esta inscripción. No se tomará como antigüedad el periodo de cursado de formación; y no poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme. De no encontrarse en actividad, no haber pasado más de un año y medio desde su baja.

La primera etapa, la inscripción, se extiende del 22 de agosto al 2 de septiembre próximo.

La presentación de carpeta debe realizarse en la sede de la Escuela de Suboficiales con asiento en la Unidad Regional V, Santo Tomé, situada en Av. San Martín 816, en los horarios de 8 a 12 y de 18 a 20.