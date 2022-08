Fijan en Misiones nuevo precio para el té: $14,75 el kilo

miércoles 31 de agosto de 2022 | 6:05hs.

La Comisión Provincial del Té (Coproté) estableció ayer el precio del kilo de hoja del cultivo en 14,75 pesos puesto en secadero para el próximo mes. Desde el Ministerio del Agro y la Producción se detalló que luego de varias instancias previas, en la tarde de ayer en la localidad de Campo Viera, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Provincial del Té (Coproté) de acuerdo al siguiente orden del día: 1) Fijar las fechas de iniciación y finalización de la zafra año 2022/2023; 2) Fijar el “precio garantía” del brote de té y 3) Fijar el precio garantía para el Té elaborado no tipificado (Té en rama).

Se estableció que la cosecha comenzaría el 15 de septiembre y antes de octubre volverían a considerar la posibilidad de actualizar el precio de la materia prima. En la reunión no votaron los representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) y el representante de los productores por la filial Misiones de Federación Agraria Argentina.Ya que consideraron qué es un valor muy bajo para el cultivo y no permite cuidar plantaciones. Pese a ello se agradeció las gestiones que realizó el gobierno provincial para lograr paliativos sobre los costos de los productores.

Por su parte ayer el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori anunció a través de Twitter el acuerdo alcanzado para que los tealeros comiencen su zafra el próximo mes.

“Anunciamos la concertación de precio lograda para el té de $14,75 por kilo de hoja verde puesto en secadero, luego de haber encabezado la reunión de la Comisión Provincial del Té (Coproté), estando la totalidad de los sectores representados”, expresó a través de esa red social.

El titular del agro provincial agradeció la apertura del gobernador para ofrecer alternativas que permitan acercar las fuertes diferencias por establecer un precio. “En este sentido, agradezco las gestiones realizadas por el gobernador @herrerayflia de haber recibido a los distintos actores y comprometerse en una agenda de demandas con el sector”, comentó en Twitter.

López Sartori detalló el compromiso de la Provincia de tomar las siguientes medidas de apoyo al sector, para concertar el precio: distribución de 2500 toneladas de fertilizantes a los productores primarios, de las cuales 1600 toneladas se entregarán como aportes no reintegrable (ANR) y 900 toneladas como crédito; bonificación del 30% estimado de la tarifa eléctrica por 6 meses (duración del trabajo de los secaderos); gestionar con los prestadores de energía de Misiones y cooperativas la rápida rehabilitación de la potencia mínima contratada; gestionar con la ATM la exclusión rápida de los regímenes de percepción y exclusión de aquellos que tengan importantes saldos a favor; trabajar en el tema de interzafra; un aporte no Reintegrable de $100 millones de la provincia para acercar los precios: coordinar con YPF un cupo de combustible para el sector.

Cabe señalar que en el marco de las negociaciones previas, fue clave el compromiso asumido por el Gobierno de la provincia de dar respuesta a los pedidos para fortalecer una de las cadenas productivas de mayor importancia en nuestra economía como lo es la tealera. Y en este marco, ha sido el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien encabezó reuniones para comprometerse con la agenda de demandas del sector.

Sobre el cierre de la reunión, uno de los representantes del sector primario, Arnoldo Schmidt, manifestó la importancia de las negociaciones con la participación del gobierno de la provincia al señalar que “con lo que se logró con el gobierno de la provincia creemos lograr cubrir el gasto básico.”

Esperan una pronta revisión

“Se estableció un precio de 14,75 pesos por kilo de broté de té. Tanto Apam, como Federación Agraria nos abstuvimos de votar. El acuerdo llegó por el Consorcio de Certificación Productores Independientes y los secaderos y exportadores, llegaron a ese acuerdo. Sí se pidió por parte de los productores que se garantice el pago de contado, que realmente es un precio muy bajo, que por lo menos se pague de contado. Porque con todo el auge de los plazos fijos, es muy fuerte la intención de algunos de entrar a la bicicleta financiera con la plata de los productores”, comentó Cristian Klingbeil, presidente de Apam.

El directivo resaltó como imprescindible que el país permita acceder a un dólar más competitivo que cubra los costos de los productores. “El problema acá es el valor del dólar, el contexto nacional es el que tiene que cambiar, esto se tiene que entender. No se pude continuar así porque no se puede continuar produciendo de esta forma”. Reforzó en tanto su opinión “Este precio (de 14,75 pesos) no ayuda a que en la provincia se sigan eliminando teales, esto hay que dejarlo en claro. Es un precio muy malo”.