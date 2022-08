Morena Rial sobre el divorcio de su padre: “Está mejor sin Romi”

miércoles 31 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Jorge Rial y Romina Pereiro oficializaron su separación en junio de este año. El periodista y la nutricionista se habían casado en abril de 2019.

Si bien los protagonistas evitaron referirse públicamente a los motivos más profundos que detonaron el divorcio, ahora Morena Rial se sinceró sobre cómo se llevaba con la ex pareja de su padre.

Morena habló con el periodista Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, y sobre el presente de Jorge Rial, expresó: “Separado asi que bien, me parece que mi papá está mejor sin Romi”. Y explicó que su padre, “sabía que mi relación con Romi no era la mejor. Nunca fue muy buena, pero no tengo nada para decir tampoco”.

More concluyó el tema de su padre al apuntar, “que haga lo que quiera, mientras que no se case”.