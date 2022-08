El Colegio de Abogados mostró su preocupación y repudio por actos contra el ejercicio profesional

martes 30 de agosto de 2022 | 13:21hs.

Debido a algunos inconvenientes, desde el Colegio de Abogados repudian las acciones que impidan o entorpezcan el desempeño de las abogadas y los abogados, sobre todo en las comisarías.

En ese sentido, Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados, contó a que se debe este repudio y contó las situaciones con que se enfrentan algunos abogados a la hora de charlar con sus clientes.

“Recibimos denuncias de colegas a quienes les impiden ejercer la profesión en el ámbito de las comisarías y demás, con algunos malos momentos y malos tratos que se pueden evitar y que se tienen que evitar si se entiende cuál es el real trabajo y las prerrogativas que tiene el abogado cuando concurre a una comisaría o a alguna dependencia penitenciarias para entrevistarse con su cliente. Entendemos que no se están respetando estas prerrogativas y genera esta rispidez totalmente evitable”, expresó Orbe en diálogo con Acá te Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo dieron a conocer que estos hechos siempre hubieron lo que no “significa que está bien” y que se repiten a menudo en distintas dependencias policiales a lo largo de la provincia.

“Se merece la atención del colegio para tratar de corregir estas cuestiones, el año pasado tuvimos reuniones con el ministro, secretario de Justicia y los jefes policiales, justamente para acordar ciertas pautas mínimas de trabajo que se venían aplicando correctamente, pero esa aplicación se perdió nuevamente”, indicó el presidente del Colegio de Abogados y añadió “hay que reforzar esta defensa que hacemos de los colegas con el simple hecho de respetar esta prerrogativa que tenemos de asistir a nuestros clientes a una persona a una persona privada su libertad y ver la manera digna y siempre respetando o haciendo respetar esta cuestión del secreto profesional entre cliente y abogado, son distintos aspectos de una misma queja que los colegas a lo largo provincial lo están planteando”.

Entre otras cosas la queja de los abogados consiste en que al acudir a la dependencia no les permiten hablar con su cliente; sobre esto Orbe explicó que “el abogado no tiene que estar sujeto a un horario de visita, por supuesto que si va en un horario de que no es de atención al público entre comillas, se deben maximizar los recaudos de seguridad eso lo entendemos y en la medida en que se explique ‘doctor, doctora miren no está el móvil policial cuando vuelva lo hacen o traemos a la persona’, perfecto, pero directamente hay negativa. Si hay cuestiones de seguridad de por medio se charla y se evalúa en qué momento se puede, pero no se puede impedir que un colega tenga contacto con su defendido”, dijo y dio un ejemplo “en una comisaría de Garupá días atrás, a un colega que llegó al mediodía y en la dependencia le dijeron ‘no le vamos a permitir verlo’ sin decirle por qué o darle una explicación”.

Según indicaron que estas situaciones se dan en mayor medida en el interior de la provincia con abogados que van de una ciudad da otra.

“Por ahí al abogado del pueblo o de la ciudad lo conocen entonces por ahí hacen algún tipo de diferenciación, pero cuando un colega va digamos de Posadas o de Eldorado a una localidad, donde no ejerce normal y regularmente tienen estos problemas”.

Por último, Orbe dio a conocer que para tratar de solucionar estos problemas, desde el Colegio de Abogados se encuentran gestionando una reunión con los jefes policiales para revisar las acciones de trabajo en conjunto, “esto no tiene que agotarse hay que hacer campañas para que cuando se cambien los funcionarios policiales y demás, se sigan respetando el trabajo coordinado”, finalizó.