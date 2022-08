Son 38 los chicos en Misiones que forman parte del Programa de Acompañamiento para el Egreso

martes 30 de agosto de 2022 | 12:20hs.

El Programa de Acompañamiento para el Egreso funciona en la provincia de Misiones desde el 2021 y se encuentra destinado a jóvenes que están en hogares y buscan progresar en la vida adulta al estar próximo a cumplir 18 años.

Tamara Acosta, encargada de los Egresos del Ministerio de Desarrollo Social, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y apuntó: “Llevo adelante el programa que es de acompañamiento para el egreso de estos jóvenes que no cuentan con alternativas familiar o se han agotado todas esas instancias y llegan a los 18 y tienen que pensar en su progreso, en su proyecto de autonomía, en su salida de estas instituciones”.

“En este programa al día de hoy tenemos 38 jóvenes inscriptos, 24 varones y 13 mujeres, es voluntario ya que ellos deciden si quieren formar parte del programa que consta de dos etapas”, detalló.

Acosta agregó que en las distintas etapas, los jóvenes cuentan con un referente que los acompaña que primero hace una capacitación para ver si cumple con una serie de requisitos, “en la etapa 1 están todavía dentro del hogar antes de cumplir los 18 y la etapa 2 cuando ya cumplen esa edad. En la provincia de Misiones tenemos 25 jóvenes en etapa 2, que ya tienen su tarjeta y están cobrando el programa y 11 jóvenes y adolescentes en etapa 1”.

“Lo que reciben estos jóvenes al momento de egreso o unos meses antes, es una tarjeta donde todos los meses desde tienen su depósito de dinero. Nosotros con los referentes en la etapa 2 estamos trabajando el proceso de egreso para que lo planifiquen y para acompañarlos en la búsqueda de alquileres, cómo van a continuar estudiando, en qué universidad, dónde van a trabajar, construir este proyecto de autonomía”, informó..

Requisitos

Los jóvenes que quieran estar dentro del programa deben reunir una serie de requisitos, “el joven que estudia puede cobrar hasta los 25 años y si no hasta los 21, también se aceptan certificados de capacitación laboral y para ser referente debe ser mayor de 21, no tener antecedentes penales, tener secundario completo, tener experiencia con jóvenes pero no tiene responsabilidad legal por lo que el joven haga o deje de hacer, simplemente es como afectivo”.

“Desde el hogar tenemos chicos que ya están siendo acompañados por padrinos, gente de la Iglesia, de la comunidad, que se acercan y que tienen buenas relaciones con estos jóvenes, entonces ya desde el hogar los postulan a los referentes para el acompañamiento”, afirmó.

Por otra parte, la encargada de los Egresos del Ministerio de Desarrollo Social acentuó que están construyendo que aquellos jóvenes que egresen del programa sirvan de orientación para otros jóvenes, “pero como en la provincia de Misiones el programa va desde los 13 años pero que por ahí a los 14 o 15 su vida también pueda cambiar, hay que ir trabajando todas las alternativas posibles y esta es una alternativa”.

“El programa no tiene otro beneficio más que el acompañamiento del referente y económica, lo que sí se trabaja con el referente es buscar qué recursos tenemos disponibles en la comunidad para ofrecerles”, expresó.

Finalmente Acosta recordó que este asesoramiento lo pueden pedir por Gmail al correo paemisiones@gmail.com y “si no pueden acercarse al Ministerio de Desarrollo Social en el Centro Cívico en planta baja y nuestra oficina se llama de Coordinación y Fortalecimiento Institucional”.