El boleto estudiantil gratuito, el comedor y el prestigio de Exactas

martes 30 de agosto de 2022 | 12:20hs.

La ciudad de Posadas conquista los estudiantes también por la oferta de servicios gratuitos que hay, como el comedor universitario de la Unam, la posibilidad de acceder al Boleto Estudiantil Gratuito y la gran trayectoria con la que cuenta la Facultad de Ciencias Exactas.





“Estudiar en una privada, a menos que se tenga buena estabilidad económica, es bastante difícil. Yo me recibí en Colombia, pero para estudiar sólo está la parte privada, que es muy cara”, explicó el estudiante de Licenciatura en Genética Andrés Felipe García Góngora, en conversación con El Territorio.



Vive en la capital misionera desde 2017 y resaltó los beneficios del comedor universitario y del boleto gratuito.



“Me ha ayudado mucho la beca del comedor porque cocinar para uno solo implica gastos. Y no me di cuenta de lo mucho que me servía el boleto hasta que tuve que cursar en el centro, en el hospital y en el campus. Con el precio de cada pasaje fue un ahorro diario en transporte”, dijo.



“Mi mamá y mi papá ya vivían en Argentina y haciendo el cambio de enviar dinero de acá a Colombia para mantenerme y pagar la cuota universitaria se volvió insostenible, era más conveniente estudiar acá”, añadió.



Con esto también coincidió la estudiante de Bioquímica Betiana Villalba, de Paraguay: “Influyó bastante que la carrera sea pública, porque fue sinónimo de que sea accesible estudiar . No sólo eso, sino el prestigio que tiene la universidad nacional”.



Y agregó: “Hay una gran diferencia entre Paraguay y Argentina, en la ayuda que da el país, ya sea con becas, boletos de transporte o el comedor universitario”.



“Además, me llamaron mucho la atención las clases de consulta que ofrece la Facultad de Exactas, porque te acercás en horarios fuera de clase y los profesores te explican sin problema las dudas que tengas. Eso en Paraguay no existe”, destacó.



“La elección de mi carrera -comentó- se dio por el conjunto de materias que me gustaban en relación a las ciencias exactas. Se me daban más la matemática, la física y la química”.



Al mismo tiempo, aseguró que tuvo que considerar diversos factores, pero “resultó más conveniente costear colectivos y estadía en Posadas que estudiar en Encarnación, ya que hay sólo una institución privada para la carrera de Bioquímica”.



“Yo tengo documento argentino, viví toda mi vida en Paraguay, pero nací acá”, dijo.



Y estimó que “un gasto mensual aproximado rondaría los 25.000 pesos considerando alquiler, fotocopias y comida”.