A fin de año deja de regir sistema de libreta abierta

martes 30 de agosto de 2022 | 8:09hs.

Por la pandemia de Covid-19 desatada en 2020 se desplegaron en Misiones diversas estrategias para contener a los estudiantes dentro del sistema educativo. Una de ellas fue el régimen de libreta abierta, es decir, la posibilidad de que los chicos continúen dentro de la escuela pese a no haber aprobado el total de las trayectorias escolares. De esta manera, se los evalúa con un acompañamiento especial para que logren acreditar esos conocimientos en un determinado período de tiempo.

En el transcurso del año en varias oportunidades se abordó la posibilidad de prorrogar esta modalidad de acreditación de contenidos. Sin embargo, Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educación (CGE), fue tajante: “A fin de año la libreta abierta como sistema de promoción se termina”.

“Se los digo a todos los estudiantes y en cada escuela que visito: la libreta abierta se termina en diciembre. Fue una estrategia de la pandemia para retener a los estudiantes que por diversas razones no podían conectarse de manera virtual y fueron adeudando materias. No obstante, durante el proceso de libreta abierta sacamos la resolución 477 de 2020, le dimos la oportunidad al estudiante de promocionar materias no sólo frente a tribunales a través de trabajos prácticos, de proyectos, de acuerdo a la situación académica. Eso está vigente”, explicó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“Ahora tenemos una evaluación en proceso, de la que todavía no tenemos resultados. Pero de la última evaluación que hicimos teníamos 6.300 estudiantes en riesgo pedagógico, es decir, con materias adeudadas y que podían generar repitencia. Quisimos mejorar, estamos haciendo un análisis escuela por escuela, recabando datos y veremos qué cantidad de alumnos adeudan qué materias”, señaló.

La resolución dictada por el CGE contempla nueve llamados al año para que los estudiantes puedan presentarse ante un tribunal examinador, entregar un trabajo práctico o un proyecto de investigación y así ponerse al día con las materias adeudadas.

La mayoría optó por los trabajos prácticos, pero en el nivel medio es en el que mayor deserción hay y muchos terminan abandonando la escuela. En lo que resta de este segundo semestre, quedan tres instancias para acreditar las trayectorias escolares de los últimos dos años: el 8 de septiembre, el 14 de octubre y el 8 de noviembre.

Además de la libreta abierta, durante la crisis sanitaria, que acarreó amplio perjuicio en la educación, se crearon los Centros de Apoyo Pedagógico, que funcionan bajo la órbita de la Subsecretaria de Educación, a cargo de Rosana “Cielo” Linares.

Misiones cuenta con 94 centros distribuidos en diferentes municipios, cuyos lugares gestionados por los intendentes deben tener internet. Se estima que alrededor de mil estudiantes siguen asistiendo a estos centros, para reforzar contenidos, sobre todo en Lengua.

Adhesión en suspenso

Si bien desde la semana pasada está en debate en el ámbito de la educación técnica, la adecuación del Régimen Académico Marco (RAM) que ya cuenta con resolución del Ministerio de Educación de la provincia, Galarza frenó las expectativas de que sea incorporado en el ciclo lectivo en curso.

Es decir, los alumnos del nivel secundario podrán pasar de año con hasta tres previas y no cuatro, como contempla el nuevo RAM.

“Hoy los estudiantes no pueden pasar de año con cuatro materias, sino con tres. Ahora en el ámbito técnico estamos debatiendo cuáles materias entrarían en este RAM y cuáles no, de acuerdo a los campos de formación. Estimamos tener un anexo para la educación técnica en octubre pero creemos que el nuevo RAM se aplicará para el ciclo lectivo 2023”, aseguró el presidente del CGE.

“El RAM establece los mecanismos para la evaluación, la acreditación y la promoción de los estudiantes. En la educación técnico profesional tenemos materias que tienen que ver con cuatro campos de saber: formación general, formación científico tecnológica y formación profesional”, detalló.

“La inquietud que nos plantean los directores respecto al RAM que ya tiene resolución por parte del Ministerio de Educación, a la que debemos adherir, pero dejamos en suspenso esa adhesión para poder discutir con todos los sectores porque una vez que el CGE esta norma se convierte en obligatoria para todo el sistema educativo”, dijo Galarza.

“En la primera discusión que hubo la semana pasada en quince comisiones, se estableció un debate horizontal y una de las cuestiones que se plantearon es que se sostenga el régimen de tres materias previas y que se mantenga el 80% de asistencia. Y otro de los debates es que un técnico no puede tener sólo un 60% del conocimiento de una materia, sino que debería ser de 80% o 100%. La verdad es que el régimen actual permite promocionar con 6; el 6 es la nota que rige actualmente”.

Quedan tres mesas de exámenes

Las mesas de examen para regularizar contenidos de los calendarios de 2020 y 2021, períodos que se caracterizaron por dictado virtual y bimodal dada la pandemia de Covid-19, están vigentes en este semestre.

“Las mesas ante tribunal son para las previas hasta 2019, mientras que para las materias adeudadas en 2020 y 2021 están estas instancias de regularización que tienen un formato más flexible. Es más una evaluación en proceso, en varias instancias... puede ser por proyectos integrados, por trabajos de investigación o los trabajos prácticos”, habían explicado desde el CGE sobre la diferencia entre los dos tipos de mesas de examen.