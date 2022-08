US Open: Francisco Cerúndulo no pudo ante un ex número uno

martes 30 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Fue breve la ilusión de Francisco Cerúndolo en la edición que marcó su presentación absoluta en un US Open. Ayer, el argentino perdió su partido de primera ronda en sets corridos ante el escocés Andy Murray y quedó eliminado del certamen.

El argentino, que ocupa el puesto número 27° en el ranking ATP, cayó por 7-5, 6-3 y 6-3 ante el británico ex número uno del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2012. El partido duró dos horas y 43 minutos.

Otros dos argentinos que también se despidieron fueron Facundo Bagnis (106°) y Tomás Etcheverry. El primero cayó en su presentación ante el estadounidense Sebastian Korda (52°) por 5-7, 7-6, 7-5 y 6-1, mientras que Etcheverry (86°) no pudo ante el francés Hugo Grenier (119°).

Hoy debutarán otros cuatro tenistas argentinos: Sebastián Báez (vs. el español Carlos Alcaraz, 4°, no antes de las 13), Federico Coria (vs. el neerlandés Tallon Griekspoor, 46°, no antes de las 13), Federico Delbonis (vs. el estadounidense John Isner, 48°, no antes de las 13.15) y Diego Schwartzman (vs. el estadounidense Jack Sock, 108°, no antes de las 21.15). Todos los partidos van por la señal de Espn.