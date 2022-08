Los reclamos también se hicieron ver en Posadas y Oberá

martes 30 de agosto de 2022 | 6:02hs.

Familiares de personas con discapacidad y prestadores de servicios se reunieron ayer en la plaza 9 de Julio de Posadas para protestar, entre otras cosas, por el retraso en el pago a los profesionales.

Bajo el lema “No al ajuste a la discapacidad”, los autoconvocados hicieron sentir su malestar en coincidencia a la manifestación a nivel nacional, cuya protesta en ciudad de Buenos Aires se extenderá hoy y mañana.

“No tenemos para comprar comida, no tenemos para movernos, no tenemos para pagar una niñera que cuide a nuestros hijos mientras trabajamos. Nuestra situación es catastrófica; en agosto nos tenían que hacer el pago de mayo y nada, no tenemos novedades”, señaló Trixia Aresti, quien pertenece a Ime Rehabilitación, y agregó que “las obras sociales nos comunicaron que la Superintendencia de Salud no les había depositado el subsidio y entonces no nos iban a pagar”.

“Esto viene desde hace por lo menos diez años, esta bicicleta de cómo nos pagan. Según la ley 24901, deberían pagarnos las obras sociales; las obras sociales siempre recibieron el subsidio de Nación y después de la pandemia esperaban ese subsidio para poder abonarnos. Significa que tenemos un atraso de pago de cuatro meses”, contó.

Y agregó “sin contar el tema de las autorizaciones, venimos sumamente atrasados para iniciar una terapia. No podés cobrar hasta que no esté la autorización. Algunas obras sociales no autorizan tratamientos en enero, otras en enero y diciembre y otras en julio, les decimos que la discapacidad no se toma vacaciones”.

Por su parte, Eduardo Sisto, de Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea), también presente en la concentración expresó que “el país entero está en crisis, pero es absurda una sociedad que ajuste por el más débil, queremos justicia y equidad; se retuvieron tres meses de sueldo de los prestadores y con la inflación es una falta de respeto”.

Profesionales de Oberá alertaron que peligran terapias y prestaciones

Prestadores de salud para personas con discapacidad que trabajan con obras sociales nacionales que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se movilizaron también en Oberá en reclamo de los salarios adeudados (vienen cobrando con hasta cuatro meses de atraso), aumento del nomenclador de prestaciones básicas, que las pensiones no contributivas estén acordes a la inflación y sobre todo para decirle "NO al ajuste en discapacidad" tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de recortar 10 mil millones de pesos en el fondo de asistencia a la discapacidad.

Unas 400 personas, entre profesionales como fonoaudiólogos, kinesiólogos, maestras integradoras, psicopedagogas, psicólogos y hasta transportistas, marcharon por el centro obereño. La concentración se realizó frente a la Catedral San Antonio.

El reclamo cuenta con el apoyo de pacientes y sus familiares, muchos de los cuáles se acercaron para expresar su acompañamiento.

