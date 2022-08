Zapatillas e indumentaria también escasean por la menor importación

martes 30 de agosto de 2022 | 3:30hs.

La falta de productos importados se está sintiendo en todos los rubros y el sector de la indumentaria no escapa a la tendencia. Comercios del rubro deportivo y de moda explicaron que en los últimos meses se agudizó el faltante de zapatillas e indumentaria. Desde las fábricas se explica que los productos están demorados en su importación o en algunos casos no hay materias primas para fabricarlos en una cantidad normal dentro del país. Ante esta situación, la estrategia es recurrir a diversos fabricantes y ofrecer diversidad de marcas y presentaciones para no sufrir la fuerte escasez que les hace perder ventas.

Uno de los casos llamativos por faltantes se da con la camiseta oficial de la selección argentina de fútbol, que está en falta en todo el país. Es que a pesar de poder fabricarse localmente, la tela para confeccionarla debe importarse.

Ocurre lo mismo con otros productos que requieren hilos, pegamentos, telas de una tecnología superior o con particularidades que en el país no se producen. Con la escasez, también los precios de las principales marcas se disparon.

Nuevas marcas intentan suplir el menor abastecimiento. Foto: Nicolás Arce

“Nuestro sector no está ajeno al desabastecimiento, las complicaciones existen a nivel nacional. Todo lo que es insumo o materia prima para fabricar un calzado o prenda deportiva viene del exterior. Por caso, no se están consiguiendo redes para arcos de fútbol, porque los hilos para armarlas vienen de afuera. El problema se está agudizando”, comentó Oscar Hudema, propietario de Apolo Deportes.

El empresario apuntó que el menor abastecimiento puede compensarse en parte recurriendo a una mayor diversidad de fabricantes o distribuidores. “Por suerte tenemos muchos abastecedores y tenemos variedad de productos que nos permiten ofrecer alternativas a nuestros clientes. También por ser compradores especiales de algunas marcas recibimos al menos con prioridad algunos envíos. Por ejemplo, al tener tener un local exclusivo Topper, eso nos da prioridad en la reposición de mercadería”.

Observó, en tanto, que no se puede depender de marcas en particular porque habría una marcada escasez de producción.

“Por suerte no dependemos de dos o tres fabricantes porque ahí estaríamos posiblemente con locales cerrados. Hay problemas de abastecimiento que se dan en todo el país. Adidas, por ejemplo, tiene problemas para enviar mercadería. Y esto lo padecen también grandes locales exclusivos que están en Buenos Aires. No es un problema de Misiones. La camiseta de la selección, por caso, hace meses que la tenemos pedida, pero no se está consiguiendo, porque la tela es importada”, detalló.

En cuánto a precios de zapatillas, señaló que las principales marcas mostraron más subas que el resto. “Las marcas de las primeras líneas se han disparado en precios. Están en general entre 25 y 40 mil pesos. Algunas más. Pero también tenemos por ejemplo una marca nueva, de buena calidad de entre 7.000 y 15.000 pesos”, recordó.

Resaltó, en tanto, que entre las ventajas del comercio local se observa un uso recurrente del programa Ahora Misiones. “Los precios en Misiones terminan quedando accesibles si se tiene en cuenta el reintegro del Ahora Misiones y que se puede pagar en 12 cuotas sin interés. Este descuento no existe en otras provincias”, recordó.

Fabricantes locales a full

Fernando Vely, también empresario del sector indumentaria en Posadas, confirmó que hay faltantes en zapatillas y otras prendas, que en general llegaban desde el exterior o requerían varios insumos importados.

Diferenció que hay abastecimiento con productores locales, pero que estos muchas veces no dan abasto con los pedidos y no pueden ofrecer toda la variedad de mercadería que requieren los clientes.

“La mayor parte del calzado que se vende en el país viene de Brasil o de países orientales. Y al no entrar producción, la escasez se hace sentir. Los fabricantes locales están trabajando casi al límite. Pero hace unos años nomás, cuando entraba todo lo importado, muchos talleres locales cerraron y ahora se tarda para que vuelvan a trabajar con un volumen importante”, comentó.

Desde los negocios locales también se apuntó que hoy los comercios están volcados al abastecimiento para la temporada primavera-verano y están encontrando también limitaciones para acceder a la mercadería que necesitan.

